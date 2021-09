De cara a la reunión que la junta directiva del Banco de la República celebrará hoy, en la que se discutirá si se mantiene o no la tasa de intervención con miras a enfriar la economía debido al crecimiento de la inflación; y ante los pronósticos que dan por sentado que sí se incrementará, pues no parece haber espacio para mantenerla inalterada en 1,75%, aún es posible que la junta no dé ese paso o, al menos, que el incremento no sea relevante.

En efecto, hay factores que se han revelado durante las últimas semanas, que pueden contribuir a que ceda la inflación y a que se aprecie nuestra moneda, que no rondaban las mentes de los codirectores del Banco al inicio de este mes.

Un factor es la remarcable recuperación de las perspectivas de la economía nacional, que pasó a un insospechado crecimiento del 14,3% en julio de este año, según el Dane, un resultado de lejos mejor del que pronosticaron los más optimistas.

Ese repunte es más que consecuente con los datos que se recogieron en el primer semestre, a pesar del tercer pico y los bloqueos por el Paro Nacional, gracias a los efectos de los programas y recursos extraordinarios que el Gobierno destinó para dinamizar la economía, la apertura de más sectores económicos y sociales, el alto consumo de los hogares y el programa de vacunación. Todo parece indicar que para este segundo semestre creceremos a una tasa superior a las más esperanzadoras, a pesar del regular comportamiento de las exportaciones y la incapacidad del mercado para acelerar la contratación laboral, que no es capaz de crecer acorde con el mejoramiento de la economía y, sobre todo, el empleo juvenil.

Otro factor no pronosticado que deberá tener en cuenta la junta directiva del banco central en su reunión de hoy es el reciente aumento de los precios internacionales del petróleo, que ayudarán con creces a cuadrar las finanzas del Gobierno y a detener la depreciación de la moneda. Si se prolonga un precio sostenido en $80 dólares por barril –y así parece que será–, como el de estos últimos días, no solo ingresarán más divisas al mercado nacional, apreciando el peso, sino que los productores del crudo tendrán más posibilidades de reinvertir en el mercado local, con todo lo que ello supone, empezando porque ingresarían, según cálculos de expertos, recursos adicionales para el Gobierno por al menos $4,5 billones durante los próximos doce meses, que es casi una tercera parte de lo que aspira a recaudar la reforma tributaria que entrará en vigor el 1 de enero.

Y otra variable inesperada que tendrán que valorar los codirectores es el efecto que tendrá en nuestra economía la aparatosa caída bursátil del gigante de la construcción en China, Evergrande, con una deuda impagable que pudiera llegar a $305 mil millones de dólares, salvo que la decidida intervención ordenada por Xi Jinping limite los efectos devastadores que pudiera tener a nivel interno y global.