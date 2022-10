La gerencia del Centro

Por meses la ciudad esperó la creación de la figura del gerente para el Centro Histórico. No se entiende aún por qué se demoró tanto su institución si los dos asuntos que más daño le han hecho a nivel nacional tanto al prestigio de la industria turística local como al del alcalde William Dau, sin lugar a dudas han sido el profundo deterioro del Centro y el caos de Playa Blanca.

Mientras el alcalde no atienda con seriedad, firmeza y efectividad estas dos cuestiones, no solo contribuirá eficientemente, por omisión, a la destrucción de su imagen, sino al decaimiento del apetito por conocer el Corralito de Piedras, con lo cual el traslado de eventos destacados a otras ciudades continuará, a pesar del renombre que Cartagena acumuló tras años de un trabajo estratégico del sector privado con el apoyo de Procolombia y Corpoturismo, que se ha reducido por cuenta del desdén del alcalde hacia el empresariado cartagenero.

Por fortuna, el alcalde nombró a Diana Martínez Berrocal como asesora de Despacho para asuntos del Centro Histórico, quien ya manifestó que las problemáticas de ese sensible espacio urbano se deben enfrentar con acciones de autoridad, control y orden.

Anima que, según su dicho, ya tiene algunas líneas claras de acciones para poner en marcha prontamente, pero que las validará con todos los actores de los sectores público y privado que intervienen en las dinámicas del Centro y sus zonas de influencia.

Es de esperar que de ese diálogo con todos los interesados surja una visión que la Alcaldía esté dispuesta a acoger, ejecutar y defender, para lo cual tendría que haber un compromiso de los distintos secretarios con responsabilidades en las realidades del casco histórico, bajo la primacía del interés general de la ciudad y no de grupos que claramente están destruyendo el valor de tan importante patrimonio nacional, algunos de los cuales incluso delinquen o propician el delito mediante la comisión de hechos repudiables, como la explotación de niñas, niños y adolescentes, la mendicidad y la trata de personas, el hurto, la venta de drogas ilícitas, y otros delitos como el proxenetismo.

Este último, a no dudarlo, es tal vez la fuente de mayor perturbación en la medida que los alcahuetas, jíbaros y demás figuras que explotan el cuerpo de quienes ejercen la especie de prostitución que no constituye una infracción policiva, esto es, los que median entre trabajadores sexuales mayores de edad que no son obligados a ello, y quienes pagan por el uso del cuerpo ajeno, suelen ser quienes auxilian o animan conductas delictivas y dañosas que suceden o se avivan alrededor de la prostitución, tanto la que se ejerce en las plazas y callecitas del Centro, como la que se refugia en bares y hostales destinados a esas actividades.

Si tales problemas no se atienden con determinación, no es mucho lo que podrá cambiar la Gerencia del Centro.