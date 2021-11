Si es comúnmente aceptado que uno de los mayores problemas de movilidad, y causante de desorden urbanístico, es la falta de parqueaderos a lo largo de toda la ciudad, la dolorosa muerte de un niño en Parque Heredia, que cayó de un quinto piso y al que fue difícil trasladar rápidamente a un hospital debido al trancón que había en la zona, es la expresión más extrema de hasta dónde puede llegar la funesta alternativa de estacionar los automóviles en la vía pública.

Por una razón de mezquindad al tiempo de planificar y ejecutar las obras civiles de construcción de edificaciones, tanto las destinadas a la ubicación de los despachos públicos como para locales comerciales, institucionales y de vivienda urbana, los parqueaderos se le niegan a esos proyectos o, lo que es peor, aunque aparezcan contemplados en los planos aprobados, y reconocidos en las licencias de construcción, son sustituidos en la práctica por espacios que se cierran para ser empleados como oficinas, locales, salones o cuartos, que amplían los metros cuadrados que serán usados para otros fines distintos al de parqueaderos.

Esa ‘viveza’, como todas las astucias dirigidas a burlar las obligaciones propias, siempre se convierten en torpezas, puesto que el daño que terminan ocasionando se traslada a terceros, de cuya más trágica expresión es, por ejemplo, pérdidas irreparables como la del niño en Parque Heredia. Pero es que todo comienza por las más elementales afectaciones a la calidad de vida, como es el hecho de tener que parquear en calles y avenidas donde, o no es conveniente, o no es permitido, porque los conductores se quedan sin opciones seguras para hacerlo.

Todo, por supuesto, comienza por los responsables de las construcciones públicas y privadas, quienes muestran una miopía crasa por su falta de empatía con la vida de ciudad y el bajo nivel de compromiso cívico, valores que ceden a la avaricia.

Increíble que aún no tengamos claro lo que es elemental en otras culturas, donde los parqueaderos no sólo no se discuten, sino que se tienen como el principio de todo éxito urbanístico. Por ejemplo, es común la contundente frase de las naciones anglosajonas, en la que se repite “no parking, no business”; es decir, sin parqueaderos no hay negocio.

Pero aquí parece todo lo contrario: es como si pensáramos que “si hago parqueaderos me quedo sin espacio para el negocio”. Y es que, si en la realidad de un caso concreto fuera así, entonces quiere decir que el lugar escogido para el negocio o la edificación correspondiente no es el adecuado, pues hacerlo allí contrariará el uso de los espacios públicos que no se habilitaron para parqueos, pero que en la práctica en eso se convertirán.

Sin parqueaderos no deberían permitirse construcciones, y las sanciones por omitirlos deberían ser ejemplares. Hay que aprovechar el nuevo POT para darle un giro a la ciudad en este peliagudo tema.