La estabilidad de la U de C

Del pleito entre la Universidad de Cartagena y Ecopetrol por el pago de 49 mil millones de pesos que hizo la estatal petrolera a la institución, derivado de la Estampilla a las Exportaciones de Petróleo realizadas desde el Puerto de Cartagena, puede salir o no fortalecida la U de C dependiendo de la línea que escoja para afrontar la cruda realidad que hoy soporta.

El Consejo de Estado resolvió la impugnación contra la providencia del 2 de noviembre de 2023, que declaró improcedente la acción de tutela que presentó Unicartagena tras el fallo condenatorio, que la obliga a devolver una abultada suma de dinero a la empresa estatal, con lo cual, al revocarse la sentencia de primera instancia, de noviembre pasado, negando el amparo constitucional solicitado por la Universidad, el fallo condenatorio del 11 de mayo de 2023 recupera su vigencia.

Independientemente de las acciones judiciales que aún la Universidad decida emprender contra la sentencia, es innegable que Ecopetrol está obligada a recuperar el monto pagado a la U de C, pues si renuncia a hacerlo, sus funcionarios quedarían expuestos a una imputación de negligencia en el cobro por detrimento patrimonial.

Como también existe la posibilidad de que la U de C no logre revocar el fallo del Consejo de Estado, está llamada a reducir los riesgos financieros a los que está expuesta, pues si no se adoptan medidas sensatas, la amenaza legal que pesa sobre la institución podría concretarse en destrucción de su patrimonio y su existencia.

Cerrarse a encontrar caminos conciliatorios con Ecopetrol no parece ser la mejor apuesta. Por el contrario, aunque no puede descartarse que la U de C logre revertir la sentencia condenatoria, también cabe la alternativa contraria y los intereses crecen día a día. La ciudad espera que las dos entidades, tan caras a los cartageneros y a la región, pongan su mejor disposición para arribar a un buen arreglo que le facilite el pago a la Universidad, de tal forma que no caiga en situación que la comprometa financieramente. El actual rector tiene la ventaja de que no causó este problema, razón por la que hay que despersonalizar este conflicto que es, sencillamente, el cumplimiento de una providencia judicial.

Alternativas seguro hay, pues la Universidad tiene inmuebles que pueden servir de garantía o de fuentes de pago, y Ecopetrol tiene un reconocido Programa de Responsabilidad Social Empresarial por el cual podría compensar su acreencia, destinando recursos para la promoción de la educación, la investigación científica, entre otros programas, con lo que se cumpliría el fallo sin llevar a la U de C a una situación de insolvencia.

En fin, se espera que las partes hagan su mejor esfuerzo para que este dilema se resuelva sin riesgo para la responsabilidad patrimonial de los funcionarios de cada entidad, pues ambas instituciones están destinadas a construir nación.