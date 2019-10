La cultura del picó

En nuestra edición del sábado publicamos una noticia referida a la carta que habitantes de El Socorro enviaron al alcalde Pedrito Pereira pidiendo que no se autoricen más eventos con picós en el estadio de sóftbol Justo de Ávila.

Estos vecinos no solo se quejaron de la falta de consulta a la comunidad, sino también de los mensajes de pandilleros citándose para pelear en ese evento; que los recintos deportivos no deben usarse para ese tipo de actividades; que sus residencias están demasiado cerca del estadio; que en varias de esas casas hay personas de la tercera edad, entre otras razones no menos importantes.

Tomamos este caso apenas como ejemplo reciente de una historia que se repite cada tantas semanas en los barrios populares de la ciudad, en los que se ven enfrentados los derechos a la tranquilidad y al reposo frente al derecho a la diversión masiva con música que celebra tradiciones festivas.

Pocas cosas tienen un sello tan cartagenero como el picó. La música popular que se “toca” en esos sistemas de sonido ambulantes, compuesto de enormes escaparates, consolas y potentes amplificadores, que cobraron popularidad en los 60 con el advenimiento de los precursores de la música champetuda hasta consolidar lo que hoy contamos como la cultura picotera, con el encuentro de personas de diferentes orígenes barriales que comparten, en medio de la alegría y el calor, el goce del cuerpo con la efervescencia que brota de exultantes piezas musicales y de las ingeniosas imprecaciones de los DJ, todo lo cual atrapa hasta el paroxismo incluso al más frío de los contertulios.

Sin embargo, el crecimiento de la ciudad, con los cambios que ha traído la migración proveniente de otras regiones del país, las nuevas edificaciones y el avance del urbanismo, los riesgos asociados al uso masivo del licor y otras sustancias, la necesidad de reposo de quienes deben cumplir horarios de trabajo, escolares o académicos, los cambios en las costumbres de nuevas generaciones que ven el mundo de otras formas; en fin, las nuevas realidades que van haciendo ceder a las tradiciones que no son compartidas por todos en una colectividad, ameritan revisiones de algunas de estas prácticas.

Baste mencionar lo que significó el buscapié para las celebraciones de la Independencia de la ciudad, y de cómo los efectos propios del crecimiento urbano llevaron a su dolorosa prohibición, con lo cual las Fiestas de Noviembre perdieron buena parte de su esencia, lo que claramente muestra que el paso del tiempo impone cambios que, aunque indeseados por miles de nativos, terminan imponiéndose.

No es un tema fácil, pues esta ciudad cuenta la historia de prejuiciosas prohibiciones contra la música y bailes vernáculos, que se repitieron a lo largo del Caribe, por lo que jamás deberíamos repetir semejantes oprobios. Pero sí vale la pena continuar con una discusión no concluida, en torno de en qué espacios y en qué momentos pueden coexistir los derechos de los picoteros y tantos que disfrutan de estas vistosas expresiones musicales, con los de quienes reclaman el derecho a la tranquilidad y al reposo.