Se entendía que la decisión del alcalde William Dau, de acudir a la Bolsa Mercantil para los trámites de convocatoria y adjudicación de la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), se debió a la deseada transparencia y asertividad en la escogencia de los respectivos contratistas. A juzgar por los resultados, fue un rotundo fracaso.

Prácticamente desde los inicios de la prestación de los servicios por parte de los nuevos contratistas, escogidos por la Bolsa Mercantil, se percibió que las cosas no andarían bien. El periplo de los últimos meses fue marcado por quejas constantes en torno de alimentos dañados, incumplimiento en la entrega de estos sin previo aviso, la falta de pago a sus trabajadores, o la debilidad financiera de los operadores.

Frente a una experiencia tan frustrante cabe la legítima pregunta de qué clase de valoraciones, análisis previos y con qué especie de rigor la Bolsa Mercantil asume el compromiso de adelantar este tipo de contrataciones tan sensibles, que culminan tan desastrosamente. ¿Qué garantías puede tener la ciudad que esa institución está capacitada para ofrecer unos resultados en la contratación de empresas que tengan el nivel ético, legal, logístico, patrimonial y la experticia para asegurarnos que nuestros niños pobres recibirán a tiempo, completos y óptimos alimentos?

Alrededor de la contratación y gestión del PAE en varios municipios del país se ha percibido la más nauseabunda imbricación de intereses políticos y económicos confluentes en la selección y celebración de contratos en los cuales lo que menos prevalece es el interés de nuestros niños.

Entregarles semejante carga logística a empresas sin capacidad para cumplir con altos estándares de calidad y oportunidad es despreciable, pues lo que está en juego es la salud de nuestros tesoros más valiosos, y una traición al estado de bienestar que justifica la existencia del sistema.

Inevitable pensar en todas las empresas que hay en Cartagena, con una enorme capacidad financiera, probada experiencia y solvencia moral, que despachan en proporciones industriales miles de raciones diarias de alimento en las industrias, los puertos y los sectores comerciales, de las que ni se les ocurre llamar a que vengan a suplir la incapacidad del Estado para hace lo que le es debido, pues esos empresarios no juegan para nada en los intereses politiqueros que ha habido detrás de esas contrataciones; pero es que tampoco a las empresas expertas en tales proveedurías no se les ha ocurrido concurrir a las convocatorias, concursos o licitaciones estatales porque qué sentido tiene contratar con un régimen que no paga a tiempo, que espera comisiones, que todo lo enreda y que ven al erario como patrimonio al que solo pueden acceder quienes no saben gestionar los grandes retos.

Por todo ello, sería imperdonable que la Bolsa Mercantil vuelva a equivocarse.