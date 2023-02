Justicia para la UP

Aunque tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en el sentido que desde hace años se esperaba, condenado al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) como partido político.

La Corte concluyó finalmente que, durante más de dos decenios contados desde mediados de los ochenta, la conjunción criminal de paramilitares y agentes del Estado ejercieron violencia sistemática contra la UP en la casi totalidad del territorio colombiano, mediante la ejecución de toda suerte de violaciones a los derechos humanos, de al menos seis mil integrantes y militantes, lo cual incluyó desapariciones forzadas, masacres, asesinatos extrajudiciales, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, y muchos más.

De poco les valió a los integrantes de la UP transformase en partido político en 1985 con ocasión del proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Farc y el Gobierno que encabezaba el presidente Belisario Betancur.

Por fin se les hace justicia a los sobrevivientes del plan de exterminio y a los parientes que sobreviven a tantos asesinados o desaparecidos, justo en días en que muchos de estos forman parte de partidos y movimientos que gobiernan a Colombia, como los senadores Aida Avella e Iván Cepeda.

Por supuesto que, a la par de la satisfacción que produce tal declaración de condena, surgen otras lecciones para la nación toda. Una de estas es la vergüenza de reconocernos como un pueblo que asesina a sus conciudadanos como mecanismo nefando para tramitar diferendos políticos o sociales. Otra, que no hay nada malo que se haga que no salga a la luz en el futuro, y que no tiene sentido optar por el camino del odio y el daño al prójimo. También, que cuando el Estado y los ciudadanos dejamos pasar los hechos protervos sin tomar medidas de protección a favor de quienes padecen de riesgos de distintas índoles, finalmente somos todos los colombianos los que tenemos que pagar, tanto moral como económicamente, las consecuencias de la tolerancia del mal o la ausencia de justicia.

Los recursos del erario para satisfacer la plenitud de las indemnizaciones de naturaleza económica que sumarán cientos de millones de pesos, serán pagados de los impuestos que el Estado recauda de contribuyentes que nada tienen que ver con los hechos violentos materia de la sentencia. Esa es otra consecuencia de la pasividad culpable de gobiernos que ven pasar la sangre de tantos colombianos sin que los asuntos de fondo se atiendan o resuelvan con determinación, normalmente por esa lejanía con la que desde la fría capital se ven las más crudas realidades nacionales.

Bienvenida la sentencia; se espera ahora una labor ardua, pero necesaria, de coordinación entre las distintas entidades del Estado llamadas a cumplirla.