La temible inflación se sigue desplegando en los hogares de la región. Todas las advertencias y predicciones que se hicieron, que no se escucharon o no se tramitaron debidamente, se están cumpliendo y no se ven decisiones contundentes que coadyuven a reducir los factores internos para enfriar la escalada alcista.

De conformidad con los últimos datos del Dane, las mayores variaciones de precios –en ítems como el de energía eléctrica, alimentos y artículos para el hogar–, se dieron en las siete capitales del Caribe.

En cuanto a Cartagena, el IPC en 2022 fue del 14,33%, superior al promedio nacional, del 13,12%, por cierto, la cifra más alta desde marzo de 1999, cuando llegó a 13,51%, resultado que superó las proyecciones de todos los analistas oficiales y privados, que aseguraban una inflación no superior al 13%.

Y todo hace prever que la subida de precios seguirá, y no solo por los efectos tradicionales del cambio de año y de la vinculación del incremento de bienes y servicios públicos y privados atados al aumento del salario mínimo, tales como peajes, arriendos, servicios notariales, pensiones y, por supuesto, la gasolina.

Es claro, y no admite discusión, que las principales causas de la inflación devienen de coyunturas macroeconómicas globales. No hay que extenderse en explicaciones en esto, con lo cual es prácticamente nada lo que el Gobierno nacional puede hacer para controlarlas.

Sin embargo, hay causas residuales, de naturaleza interna, que tienen que ver con la toma de decisiones, o la omisión en estas, que impulsan una inflación que claramente se veía venir, pero no se impidieron.

El primero de todos, para esta región del país, es el incremento en las tarifas de energía eléctrica. A pesar de la claridad en la identificación de la causa regulatoria que originó la tragedia de alzas inclementes en ese servicio, no se hizo lo debido para modificarla. Los costeños cumplidos en sus obligaciones siguen pagando el absurdo de las pérdidas no técnicas.

Tenemos que ser capaces de contribuir aún más para que, a lo que ocurra en el resto del mundo, no le agreguemos fuego a lo que calienta el costo de vivir en Colombia.

Todos los esfuerzos tienen que dirigirse, al menos, a mantener el empleo, la capacidad adquisitiva de los hogares y a suscitar la inversión de los empresarios. Por supuesto, esto requeriría no solo de una gran disciplina en la reducción del gasto público, algo que parece ya imposible; también que el dólar no se siga apreciando aún más por factores internos.

Si la reforma tributaria era una promesa de campaña, la altísima inflación no aconsejaba aprobarla para este año, así como otros incrementos que debieron esperar o mensajes que debieron medirse para no ralentizar la inversión que crea nuevos empleos.

Esperamos más decisiones asertivas del Gobierno. Las de los ciudadanos serán materia de otro editorial.