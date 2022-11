Hambre Cero

Para concluir el ciclo de revisión de los temas centrales del nuevo Gobierno que aquí hemos hecho, a propósito de sus 100 primeros días –que se cumplieron el martes–, el último de los temas que mencionamos como preexistentes, sobre todo en la Región Caribe, es el hambre, de lejos, el principal problema del país, pues es el que más ofende la dignidad de nuestros semejantes.

No hay ningún tema que requiera más urgencia en su resolución que mitigar el hambre en miles de hogares colombianos; tampoco hay alguno que deba darnos más vergüenza.

Una nación en la que una cuarta parte de su población en las ciudades capitales no puede consumir las tres comidas diarias, y donde más de 13 millones de personas no acceden a una dieta saludable y más de 4 millones están subalimentadas, no puede prosperar ni está llamada al respeto internacional.

Si desde la posesión los temas centrales del discurso presidencial han sido la paz total, el cambio y el decrecimiento, en la campaña a la presidencia del candidato Gustavo Petro lo fue su compromiso de mitigar el hambre. En tal sentido, seguimos a la espera del prometido ‘Plan de emergencia contra el hambre’, que según algún anuncio supondría la asignación inicial de bonos alimentarios por valor de $200 mil pesos por familia, mientras se implementan los programas definitivos, partiendo de la base de 1 millón 300 mil familias.

Una idea de lo que el Gobierno está pensando sobre el tema puede encontrarse en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND), que comenzamos a revisar en el editorial de ayer, en cuyo capítulo ‘Derecho humano a la alimentación’ se sintetiza como diagnóstico que la crisis en esta materia se genera a partir de las disparidades territoriales en los aspectos relacionados con la disponibilidad, acceso físico, económico y adecuación de los alimentos, destacando que los pueblos y las comunidades de las diferentes subregiones han identificado en los Diálogos Regionales Vinculantes la necesidad de contar con suelos adecuados con vocación productiva, la democratización de tierras, vías terciarias como soporte del sistema agroalimentario, el desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica de la nación y la garantía del derecho a la alimentación”.

Para contar con mayor disponibilidad de alimentos, se buscará que Colombia se convierta en una potencia agroalimentaria sostenible a partir de la identidad del territorio, de sus actores y sus propias dinámicas hacia sistemas agroalimentarios que incluyan el fortalecimiento de circuitos cortos de producción, comercialización, servicios logísticos y transporte.

Pero, como salta a la vista, son programas de largo aliento que tomará tiempo implementarlos. Entre tanto, hay que hacer algo ya para la seguridad alimentaria. Difícilmente habrá un legado más importante que el ‘Hambre cero’ prometido.