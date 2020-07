Grandeza fuera de canchas

Cuando se pensaba que los escándalos que tiñeron de gris a las organizaciones internacionales de fútbol, que llegaron a sus clímax después de las investigaciones adelantadas por el FBI ante supuestos sobornos a dirigentes de la FIFA; y otra posterior, adelantada por el Ministerio Público de Suiza por presunta gestión desleal en la compra de votos y lavado de dinero para la elección de las sedes de las Copas del Mundo de 2018 en Rusia y 2022 en Catar, se pensaba que el llamado al orden se impondría en todas las federaciones.

Por eso, consternación ha causado el reciente fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Federación Colombiana de Fútbol y varios de sus directivos por presunta irregularidad en la venta de boletería de partidos de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Si los hechos a los que se refiere el pronunciamiento de la SIC resultaren ciertos, la pesadumbre que se ha producido al percibir que pudiera faltar talante decoroso en la gestión del fútbol colombiano estaría más que justificada.

El fútbol y, en general, el mundo del deporte profesional, como pocas actividades sociales, despiertan en nuestro país sentimientos poderosos que suelen vincularse con la identidad nacional y, por ende, tienen enorme capacidad de cohesionar a los colombianos alrededor de un propósito que dimensiones normalmente trascendentes como la política, las artes o las creencias no logran acercárseles.

Dicho de otra manera, el deporte para los colombianos y, específicamente, los de alto rendimiento, concitan fuertes pasiones en todos los sectores sociales, al punto que nuestros mejores deportistas encarnan, como pocos colombianos, sentimientos de orgullo y afinidad que en cierto sentido nos igualan y unen; de hecho, normalmente los deportistas que se destacan se convierten pronto en los héroes de niños, adolescentes y jóvenes, con lo cual tienen el enorme potencial de dar ejemplo, tanto para lo bueno como para lo contrario.

Por esa misma capacidad de inspirar y transformar vidas, el mundo del deporte clama un rigor que no sólo se depreca de los deportistas, quienes, con largas jornadas de entrenamiento y denodado sacrificio, motivan a sus seguidores a no caer en vicios y a luchar por alcanzar los sueños; pero también ese nivel de excelencia personal se espera de quienes están detrás de bambalinas, manejando las organizaciones deportivas, pues los seguidores y espectadores ponen sus emociones y confianza no sólo en que las competiciones suceden en franca lid, sin componendas que le quiten la espontaneidad y la expectativa de que ningún factor externo se terminará imponiendo, sino para que fuera de las canchas el juego limpio sea también una norma reglamentaria entre sus directivos.

Pase lo que resulte con las investigaciones en curso, que este duro episodio del fútbol colombiano sirva de escarmiento para que las poderosas tentaciones que rodean a ese rutilante mundo, no le quiten el sentido de grandeza que los colombianos le han otorgado a esas expresiones de honda apreciación popular.