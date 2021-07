En la semana que concluye se conoció la noticia de la ampliación que la Corte Constitucional hizo del que ha denominado en fallos anteriores como derecho fundamental a morir dignamente, con lo cual modificó sentencias por las que solo se podían acoger a la eutanasia personas que sufren una enfermedad terminal; ahora también pueden deprecar esta medida excepcional pacientes no terminales, pero que padezcan lesiones corporales o enfermedades incurables que causen dolores extremos, sin posibilidades de alivio.

En tales casos ahora no se podrá aplicar a los médicos tratantes que asistan en la muerte a estos pacientes los efectos punitivos del artículo 106 del Código Penal, que tipifica el Homicidio por piedad.

La decisión no estará exenta de polémica en la medida que, como el aborto o la adopción de menores por parejas del mismo sexo, se refiere a un tema que toca sensiblemente las fibras de la sociedad colombiana.

En tales casos, como lo ha expresado la Corte, tendría que ser el Congreso de la República el órgano fundado para dirimir los conflictos o diferendos que en la sociedad concurren por cuenta del desacuerdo en torno de la instauración de estas y otras figuras.

Al menos en seis ocasiones la Corte ha conminado al parlamento para que asuma esa competencia. Por más que se hayan presentado proyectos de ley en uno u otro sentido, no ha sido posible que se den debates amplios que tengan la vocación de concluir con la expedición de los esperados estatutos, que deberían ser fruto del consenso de las fuerzas representativas de las distintas vertientes de opinión nacionales, y no del concierto de un puñado de magistrados que no han sido investidos de potestades legislativas.

Y la discusión es legítima pues en estos temas nunca se logra la última palabra, puesto que se refieren a cuestiones que suponen una ruptura antropológica con la tradicional percepción de que el ser humano prefiere enfrentar una vida peor que la que tiene con tal de que lo dejen vivir, pues siempre cabe la posibilidad de superar una situación imponderablemente negativa.

El fallo se produce semanas después de la expedición de la Resolución 971 de 2021 por la cual el Ministerio de Salud estableció nuevos lineamientos para garantizar la eutanasia, impartiendo directrices para las instituciones prestadoras de salud, las cuales deberán crear un comité para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.

Urge que el Congreso asuma su función sustancial, especialmente ahora que en Europa antiguos defensores del suicidio asistido están de vuelta por cuenta de la generalización de esquemas legales agresivos en contra de la vida, que han visto cómo el “derecho a morir” se convierte en el “deber de morir”, pues resulta la más económica de las opciones para Estados que ven como una carga proveer onerosos tratamientos a quienes los reclaman, con lo cual es más cómodo cegar vidas que aliviarlas.