El problema mayor no es el espionaje que los agentes rusos, bajo el ropaje de diplomáticos, han hecho en nuestro país. El que los rusos obtengan información por medios que riñen contra las relaciones de amistad entre los pueblos no es una novedad, y no es una práctica solo atribuible a la nación del zar Putin. Para los rusos, como para los ingleses, los gringos y tantas naciones más, entre los que nos encontramos nosotros, ese servicio de inteligencia militar es apenas una condición de existencia. Lo extraño es que el Gobierno haya adoptado una decisión tan atípica para el estilo diplomático colombiano tras tanto tiempo de saber que los rusos y otros Estados lo vienen haciendo años ha en nuestro suelo.

El problema entonces es qué tipo de información estaban recabando los espías rusos, o hasta dónde llegaron en las labores de fisgoneo y qué clase de violación a la reserva y la seguridad nacional está comprometida como para que nuestro Gobierno haya llegado al nivel de la inusual expulsión, común en otros países, pero tan extraña a las prácticas tradicionales de nuestra cancillería.

Por lo pronto, se sabe que, al menos, se pudieron haber llevado información confidencial, pública o privada, sobre aspectos sensibles relativos a nuestros recursos minerales, redes eléctricas, centrales hidroeléctricas e infraestructura petrolera.

El problema mayor entonces es qué “compatriotas” participaron, dolosamente, en los actos contrarios a los intereses nacionales, proveyendo información reservada o estratégica a estos espías y a cambio de qué.

Se infiere que algunos nacionales lo hicieron por dinero u otras especies. Pero lo interesante será saber quiénes traicionaron a la República para menoscabar la integridad nacional, singularmente aquellos que indebidamente obtuvieron, emplearon o revelaron secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado o los intereses nacionales. Quién sabe cuántas sorpresas nos podremos llevar.

En todo caso, aunque en una valoración sobre nuestros intereses económicos y los democráticos, los segundos tendrían que primar en tanto que el mercado ruso casi nada representa para nuestras exportaciones debido a que el intercambio entre los dos países es pírrico, no hay más opción que procurar conservar las relaciones tradicionalmente amistosas con Rusia. El papel que juegan en el ajedrez internacional resulta relevante, incluso aunque no se inmuten frente al envenenamiento de opositores, o la invasión de naciones vecinas, o al papel desestabilizador de las democracias occidentales, o al apoyo de dictadores nefandos.

Esperemos entonces que se filtre la identidad de los informantes que los espías reclutaron, y no por el prurito de conocer esos nombres. Lo importante será perfilar con dicha información qué papel jugarán los rusos en las elecciones de 2022.