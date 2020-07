La exitosa gestión de no pocos colegios privados a nivel global se debe no sólo a los esfuerzos de los talentos de directivas y docentes, también a la participación comprometida de las familias –de cualquiera de las formas en que hoy las concibamos– en el mundo escolar, iniciando ese nivel de compromiso desde lo que hacen los padres o adultos responsables en los hogares para cooperar en la educación de sus hijos o menores a cargo.

Por años, al Ministerio de Educación y a las secretarías de Educación se les propuso incluir dentro de los planes educativos institucionales la instauración de las denominadas ‘escuelas de padres’, cuyos fines están dirigidos a fortalecer la enriquecedora alianza entre las familias y los colegios. Se parte de la base que los padres o adultos responsables cumplen un papel insustituible en la formación de los niños, que ningún colegio puede suplantar.

Infortunadamente, algunos padres consideran que lo relativo a los estudios de sus hijos corresponde a profesores y los propios estudiantes, con lo que anulan la capacidad que tienen de fortalecer las aptitudes y vocaciones de aquellos; y así, se atreven a exigir, a veces de malas maneras, buenos resultados en notas y demás rendimientos académicos a pesar de la ausencia casi total durante todo el proceso de formación escolar, tipología conductual que la pedagogía denomina como padres con mentalidad de ‘clientes’ del colegio y no como miembros sustanciales de uno de los estamentos escolares, que los padres conforman con directivos, docentes y estudiantes.

Las escuelas de padres no sólo motivan a una mayor presencia de las cabezas de familia o acudientes en el mundo escolar; también llaman a fortalecer las capacidades formativas de éstos. En efecto, si educar no es para nada tarea fácil, es más complejo cuando se realiza con escasa formación, pues ningún padre nace enseñando; por eso, no basta con reconocerse como padre si no se actúa como padre, lo cual exige formarse para ofrecer conocimientos y actitudes positivas ante la vida y el desarrollo equilibrado de sus hijos.

Esto viene a colación a raíz de la expedición de la ley que establece la obligatoriedad de las escuelas para padres y cuidadores en las instituciones educativas tanto públicas como privadas, que el presidente Iván Duque sancionó este miércoles.

Por supuesto, que la institución de las escuelas de padres requerirá no sólo de un gran compromiso de éstos, sino de directivas y docentes, singularmente en los colegios públicos, en donde tradicionalmente los padres o acudientes no juegan un papel sustancial en el quehacer del mundo escolar. Ello requerirá de un cambio de paradigmas debido a que habrá que introducir esquemas pedagógicos y estrategias de inclusión de los padres o acudientes en programas y proyectos que propicien tanto la participación efectiva de éstos como su formación en competencias socioemocionales, valores y ética que profundicen las mejores herramientas y conocimientos para incidir propositivamente en el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes escolarizados.