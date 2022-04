Esta semana La W Radio ha revelado varios audios que comprometerían la verticalidad de la administración de la Universidad de Cartagena, alma mater de buena parte de los profesionales de la región.

Los audios divulgados y la valoración que de estos han hecho juiciosos periodistas de esa reconocida emisora, así como los desarrollos que ha tenido la noticia en nuestras páginas, muestran la posibilidad de que se hayan cometido actos de corrupción y celebrado contratación amañada.

Los audios de la emisión del lunes se referían a quien habría sido director de Proyectos de la Universidad, y a un docente de esta institución. Los audios de ayer martes, al rol de uno de los candidatos al cargo de rector, William Malkun, quien pasó de ser docente de la Universidad a vicerrector de extensiones. El material también se refiere a la relación que tiene la U de C con la Gobernación de Bolívar vía convenios interadministrativos. Y parece que hay más audios que comprometerían la conducta de otros funcionarios y profesionales.

Lo que muestran las grabaciones reviste fundadas sospechas de que, presuntamente, se habrían cometido punibles como Interés indebido en la celebración de contratos y Cohecho propio.

El rector Édgar Parra emitió una declaración en la que informa que procederá a interponer las acciones legales para el esclarecimiento de esos hechos, así como que denunciará ante Fiscalía y Control Disciplinario de la institución para que estos se investiguen.

Llama la atención que las revelaciones se den en pleno debate electoral para la elección de rector, decanos y otros servidores públicos. Inquieta que los audios se refieran a momentos acaecidos hace meses o años, pues sería censurable que su existencia solo se devele justo en plena confrontación electiva.

Por supuesto que los hechos, si fueren ciertos o si comprometieran a funcionarios y contratistas de la U de C en actos ilícitos, lo que deberá probarse en los procesos y juicios respectivos debido a la primacía de la presunción de inocencia, son de suyo espinosos independientemente de la época en que hayan acaecido; pero demerita a quien los haya conservado para solo revelarlos en tiempos electorales, pues les imprime un toque indeseablemente oportunista.

No empece, las acusaciones son tan graves que no es suficiente una mera solicitud de investigación; es indispensable que los señalados den la cara a la opinión y concedan las explicaciones completas, pues se trata de una institución del más alto valor intelectual y moral para la región, pero que viene mancillada con denuncias que le quitan su lustre centenario, como las reiterativas de la primera autoridad civil de Cartagena, William Dau, quien se sostiene en sus denuncias contra los administradores de la U de C.

Y aún hay algo más de fondo, y es el papel que juega la tan valorada autonomía universitaria en todo este embrollo. Pero eso da para otro editorial.