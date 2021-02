Con gran alivio se recibió en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar la noticia de la adjudicación de la operación de Electricaribe en estos departamentos a la admirada EPM, esa gran institución paisa que por decenios ha dado el raro ejemplo de cómo una empresa pública puede ser sostenible y eficiente.

Jamás nos imaginamos que, antes de constituirse Afinia S.A. E.S.P. y ya con la adjudicación de la porción de Caribe Mar en las manos de EPM, se produciría el escándalo de la renuncia de miembros de su junta directiva con fundamento en la preocupación por la deriva hacia la inobservancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo –que desde su fundación habían caracterizado al grupo empresarial EPM– por parte del alcalde de Medellín, lo cual, sumado al previo, confuso y presuntamente irregular manejo del proyecto de hidroeléctrica en Ituango, surgieron las naturales inquietudes de cómo afectaría el desempeño de EPM en su papel de comercializadora de la energía en nuestra región a través de Afina.

Bastaron unas primeras semanas para percatarse, con la gerente designada por aquel grupo empresarial para asumir la dirección de Afinia, que estábamos en buenas manos y que cabían razones para mantener la fe en que las referidas situaciones, probablemente motivadas por los nuevos esquemas de poder regional en aquella subregión del país, no supondrían una afectación en la buena marcha de la naciente operadora de la comercialización de la energía en cuatro de los departamentos costeños.

Pero resulta que la cosa no solo no se superó, sino que parece agravarse. En efecto, no es de poca monta el rifirrafe suscitado entre el alcalde de Medellín y el gerente de EPM, quien ya renunció del cargo, pero revelando situaciones internas que, aunque se conocían en los corrillos que suelen contar con buena información en los asuntos de interés local o regional, parecían que quedarían en el país paisa, ese en el cual, como lo mencionamos en otra ocasión, es poco lo que un colombiano no proveniente de esa comunidad pudiera opinar, pues defienden a ultranza la autonomía de sus decisiones y suelen resolver entre ellos, con independencia, sus diferendos.

Si la versión dada por el exgerente de EPM no es desmentida, aterra pensar que EPM corra el riesgo real de ser manejada como una secretaría más del gabinete municipal de Medellín. Se perdería así la razón por la cual se ha recibido con confianza la gestión a cargo de Afinia. Por algo aquí salimos de las extintas EPM, politizadas al final, lo cual llevó a su acabose. Acá, salvo el de energía, hemos gozado de buenos servicios públicos domiciliarios, precisamente por estar en manos de empresas que la politiquería no ha osado contaminar.

No sobra un mensaje claro de EPM en que Afinia continuará operada con la observancia de los máximos cánones del buen gobierno corporativo, ajena a las veleidades de gobernantes pasajeros.