De conformidad con la opinión de reputados epidemiólogos, ya ingresamos a la cuarta ola de contagios por COVID-19. Los incrementos en indicadores (la tasa de incidencia y la positividad de pruebas) señalan que esta nueva etapa comenzó en la penúltima semana de octubre.

Gracias al avance de la vacunación y a la inmunidad de quienes ya contrajeron la enfermedad, tanto la mortalidad como la hospitalización no han sufrido variaciones significativas, con lo cual el pico de esta ola no debería ser tan traumático. Incluso, en medio de todo lo que hemos vivido, es tranquilizante que solo el 4% de los hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos corresponden a positivos de COVID-19.

De acuerdo con la opinión del epidemiólogo de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Julio Benavides, tres factores podrían influir en la gravedad de esta cuarta ola: las aglomeraciones por eventos en las festividades novembrinas y decembrinas; las variantes del virus más contagiosas que circulen en la ciudad; y personas susceptibles que aún no se han vacunado. Todo esperamos que estos factores no disparen la mortalidad y ocupación hospitalaria a niveles de épocas de dolorosa recordación.

Como la vacunación es fundamental en esta batalla contra el virus, jugará un papel sustancial en los próximos días el esfuerzo superior que haga el Dadis y los entes asociados para lograr la meta del 70 por ciento en la aplicación de las primeras dosis en la población cartagenera, pues una vez se alcance, como lo ha dicho el ministro de Salud, se dará la pauta de segundas dosis. Ciudades como Manizales, Ibagué, Bogotá, Pasto, Medellín y Bucaramanga conquistaron ya esa meta; hay que dar más para ingresar al grupo de 15 capitales que pasaron ese umbral.

En todo caso para qué ocultar que no alcanzaremos la inmunidad de grupo este año; esa meta soñada no la han logrado ni en las naciones del primer mundo, que están lidiando con variantes más agresivas y con quienes no se han vacunado por cualquier causa, lo que hará inevitable que en su momento contraigan el virus, lo que a su vez explica por qué ingresaron a la quinta ola en la que, incluso, hay países en los que las muertes diarias por la enfermedad superan a las registradas en las olas precedentes, con el consecuente retorno a medidas que se pensaban superadas.

Hoy sabemos que las vacunas no son esterilizantes, pero previenen de contagios fatales; por eso, la orden de exigir el carnet de vacunación para ingresar a diversos espacios y establecimientos es apenas elemental, debido a la experiencia acumulada en este año y medio de pandemia, lo que no equivale a forzar la vacunación, sino apenas a garantizar que los no vacunados expongan lo menos posible a quienes padecen comorbilidades y a las personas más expuestas al virus.

Vacunarse y continuar con las prácticas sanitarias usuales, he ahí la clave.