Debemos dar por sentado que la ejecución del proyecto del Tren Regional del Caribe será un hecho, por lo que los costeños no aceptaremos su dilación. A nivel global se trata de un proyecto minúsculo, pero para nosotros, acostumbrados a vías pequeñas y pocos modos de transporte, un tren que comience por unir a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y que después conecte con otras vías férreas del país, es ponernos a pensar en grande.

Este proyecto, promovido por las gobernaciones de estos tres departamentos, fue aprobado por el OCAD Región Caribe, en el que se designó a Findeter como entidad contratante y ejecutora del estudio para la selección de la alternativa en la construcción del Tren Caribe, la cual ya los contrató con recursos de regalías, y se espera que las conclusiones se conozcan en marzo de 2022.

Se sabe que hay tres alternativas para la vía férrea y todo dependerá de los presupuestos que se aprueben o de las facilidades que se logren con la banca y los proponentes; pero lo ideal sería que la que se escoja incluya el transporte de personas y carga.

En todo caso, contar con el tren regional, que se integre posteriormente a las redes consideradas en el Plan Maestro Ferroviario del Gobierno nacional, significará reducir los tiempos de desplazamiento en cifras que rondan por lo menos el 50%, con lo que ello supone para trabajadores, estudiantes, turistas y empresarios; esto es, para la productividad de una región que tiene la vocación de convertirse en los próximos años, por la condición portuaria, en la más turística, comercial e industrializada del país. Pero es que también contribuirá a la mejora en el ambiente, debido al uso de tecnologías limpias.

Si se piensa bien, así como es de absurdo que Bogotá no tenga metro –lo que no habla bien de la dirigencia capitalina–, es inaudito que veamos a los trenes como proyectos ilusorios, cuando son apenas parte del ambiente natural de las diversas modalidades de transporte en países de mediano desarrollo, y ni qué decir de los desarrollados, donde no tenerlos resulta inaudito.

En el fondo, es una vergüenza que por estos lares estemos en tal atraso tecnológico, que la competitividad nacional nunca marchará completa si no se cuenta con esta elemental alternativa, así como es impensable la buena marcha de la integración regional sin este recurso.

Por lo demás, contar con este nuevo elemento para la movilidad regional, estratégicamente interconectado con los sistemas integrados de transporte masivo de nuestras ciudades capitales, así como con los puertos marítimos y fluviales, nos pondrían en una posición ventajosa que, adicionalmente, mejoraría de lejos la calidad de vida de quienes tienen que transportarse entre municipios de la Costa Caribe.

En suma, hay que movilizar a las distintas fuerzas sociales, para que las gobernaciones no anden solas en este ambicioso propósito común.