El salario de los congresistas

A raíz de los alegatos de una senadora, sobre las razones por las cuales se opone a la propuesta de reducción de la retribución que los contribuyentes, a través del Estado, pagamos a los congresistas, se ha desatado una discusión en la que vale la pena terciar.

El que un congresista se oponga a esa disminución no es cosa nueva. Lo que despertó indignación es que esta vez proviniera de integrantes del partido de Gobierno que, de entre sus peroratas de campaña y antes de ésta, desde los púlpitos de las plataformas digitales, sustentaban su ira contra el régimen político corrupto, entre otras causas, por el alarmante salario de los parlamentarios colombianos.

A no pocos opinadores sorprende entonces que la reducción de salarios, sorpresivamente, ya no sea un postulado dentro de las propuestas de cambio y que en el discurso de congresistas que ahora son parte del establecimiento, ya no sea apreciado el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández, dirigido a bajar esa retribución.

Más sorprendente aún la diatriba contra los medios de comunicación, a quienes fustiga la senadora bajo la acusación de que están presionando a los congresistas para que voten a favor de ese proyecto de ley, sin reconocer que la feroz y ya larga campaña por la reducción de esos salarios, se viene librando desde las redes sociales y, singularmente, tras largas cadenas que les llegan a los usuarios por correo, Whatsapp y las plataformas digitales, ante lo cual los medios tradicionales no hacen sino recoger lo que ciudadanos indignados vienen promoviendo años ha.

Se reconoce el derecho a percibir un salario justo y dignificante que interprete la naturaleza de las responsabilidades de los cargos estatales que se ocupen; pero la justificación para mantener el actual nivel salarial de los congresistas no puede partir de una comparación tan pueril como la de equipararse a lo que cuesta el salario de un futbolista, a quien se le reconoce su esfuerzo y dedicación, que sería equiparable, según ese razonamiento, al esfuerzo y dedicación de un senador.

Sería mucho más comprensible si la senadora explicara todo el esfuerzo e inversión de tiempo, mucho más allá de las 47 horas semanales de un trabajador normal, y los gastos en los que un político de ese nivel tiene que incurrir para mantener un estilo y respetabilidad conforme con el nivel de dirección, riesgos y discrecionalidad que tiene un parlamentario que no está dispuesto a percibir ingresos provenientes del clientelismo, la contratación pública, el soborno y, en general, de la corrupción.

Quien está bien remunerado, no debería apelar a la búsqueda de ingresos adicionales de naturaleza espuria, y esa sería la razón de peso para que un congresista honorable se vea en aprietos si sus ingresos no compensan las vicisitudes por las que tiene que atravesar un líder político en el ejercicio decente de su cargo.