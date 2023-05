El retiro de FEM

En este diario, como en otras instituciones y personas en la ciudad, hemos sido críticos de la decisión de la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM) en concurrir, como copartícipes, en uno de los consorcios que gestiona la donación de Países Bajos para el programa Water as Leverage Cartagena (WAL), relacionado con proyectos asociados con el agua, el desarrollo urbanístico de la ciudad y la atención de problemáticas socioeconómicas inherentes al cambio climático.

El cuestionamiento se centró en que la secretaria del Interior del Distrito fue directiva de la Fundación FEM y miembro de ésta, así como, posteriormente, directora de la Oficina de Cooperación Internacional, donde se incubó la idea de traer el programa ‘Water as Leverage’ a Cartagena, lo que llevó a afirmar que un mayor rigor en ese asunto habría sido conveniente, pues un programa como el mencionado, que tanto aportará a la ciudad, quedaba herido en sus fundamentales, esto es, en su apreciación como un proyecto de ciudad, transparente y aglutinante, que seguramente es lo que han buscado el alcalde y los Países Bajos.

Por su parte, tanto el burgomaestre como compañeros de gabinete distrital de la secretaria del Interior explicaron por qué no hubo irregularidad en la selección de la Fundación FEM como integrante uno de los consorcios ganadores en la contratación del proyecto WAL, señalando, en resumen, que el Distrito no puso un peso en ese proyecto; que no hubo detrimento patrimonial por esa misma razón, y que Países Bajos podía escoger con entera libertad en ese concurso a quienes juzgara como idóneos para tales servicios especializados.

Sin embargo, para este diario, como para otras entidades y personas, se observaba una indelicadeza si se tenía en cuenta que la Fundación FEM fue fundada por la secretaria del Interior en 2007, quien había manejado la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito antes de ocupar el actual cargo, con lo cual no se entendía que no hayan visto que esa participación sería naturalmente cuestionada, ante el manifiesto conflicto de intereses en el eventual manejo de recursos de cooperación internacional donados al Distrito.

Luego de meses de polémica, finalmente la Fundación FEM anunció su salida del proyecto de cooperación internacional con recursos neerlandeses, en el que se encargaría del componente social en el Consorcio Raíces de Cartagena.

Aunque tardío, ha hecho bien la Fundación en retirar su participación dentro de un proyecto tan importante para la ciudad, reconociendo que su implementación merece que esté limpia de ruidos y sin los cuestionamientos que provocó.

El gesto le enaltece y la cruda experiencia sirve de ejemplo a todas las instituciones de la ciudad, sin ánimo de lucro, en cuanto al rigor que se precisa en asuntos de contratación, singularmente cuando se vincula de alguna manera con entes públicos.