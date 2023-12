El regaño presidencial

La semana pasada el presidente Gustavo Petro reunió a su gabinete para realizar una “Sesión de planeación estratégica” de cara al 2024. Hizo bien el presidente, pues en su condición de jefe de Gobierno es suprema autoridad administrativa del órgano Ejecutivo y, por ende, tiene el deber de gerenciar la gestión del Estado con responsabilidad, eficacia, eficiencia y pertinencia.

Bajo la gravedad de esa carga, según las voces del Artículo 198 de la Constitución Política, responde no solo de sus actos, sino también de sus omisiones que violen las leyes, con lo cual las reuniones de alto nivel en el Ejecutivo no solo son convenientes; resultan obligatorias, por lo que la frecuencia con las que se organicen y realicen claramente marcan el derrotero de lo que puede o no ser un buen gobierno.

Pero no bastan las reuniones. Para que un grupo de trabajo se cohesione y produzca resultados palpables y favorables es necesario, previamente, que el líder tenga el tino para seleccionar, de entre los talentos humanos disponibles, los mejores para cada área o cargo a proveer. De poco sirve un líder bien intencionado si se hace rodear de profesionales o técnicos incompetentes, o inmaduros, o carentes de inteligencia emocional, o deshonestos, o maleducados, o ideologizados; o en designar personas inteligentes y experimentadas en cargos que no son acordes con sus perfiles o conocimientos específicos.

No se sabe exactamente qué pasó en la sesión de planeación estratégica, que duró varios días; solo trascendió que el presidente no ocultó su molestia con el alto gabinete debido a la falta de resultados, lo que habría llevado al comentado “regaño” presidencial. Y no es para menos.

En efecto, diversos informes señalan la inejecución o ejecución tardía del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación para la Rama Ejecutiva del Poder Público. A diferencia de lo que ocurre con otras instituciones, en las que el ahorro de recursos puede ser una estrategia acertada, en materia estatal se convierte en una indolencia habida cuenta de las copiosas necesidades desatendidas, siendo que las apropiaciones del erario son destinadas para el gasto o la inversión, con el fin de reducir los niveles de pobreza o para expandir las funciones del Estado entre los gobernados.

No ejecutar los presupuestos en las actividades o destinos consignados en los rubros correspondientes, puede ser una omisión culpable; como también lo puede ser el despreciar, por razones ideológicas, soluciones efectivas a problemas preexistentes, que ya han sido probadas con éxito, como sucede, para citar solo dos ejemplos, con los programas de vivienda de interés social que venían favoreciendo a la población vulnerable, o los esquemas que se habían montado para la preservación o fortalecimiento de la seguridad energética nacional.

¡Se esperan correctivos!