El POT en crisis

En las últimas semanas ha quedado claro, por diversos sucesos, que algo no está bien en el proceso de confección, discusión y presentación del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias (POT); y no solo porque tanto Cardique como la misma autoridad ambiental del Distrito (EPA) lo hayan devuelto por razones equivalentes.

El asunto también es de percepción entre ciudadanos, organizaciones formales y comunidades, fundadas algunas, otras tal vez no tanto, que podríamos resumir así, tomando los extremos de esas posiciones:

Una parte sostiene que el documento es provechoso para la ciudad, pero que la narrativa “perversa” de dejarlo a la próxima administración perpetuará la frustración de tener un nuevo POT.

La otra parte, discordante, sostiene que la carrera y la soberbia en la Secretaría de Planeación han sido coctel peligroso que está dando como resultado un POT improvisado y sin concertación ciudadana, entendida esta como la posibilidad que tienen los territorios de planificar conjuntamente el desarrollo con sus diferentes actores, ciudadanos del común, empresarios, promotores inmobiliarios, fuerzas políticas y gremiales, de tal suerte que las decisiones del modelo de ordenamiento, clasificación del suelo y aprovechamientos urbanísticos sean discutidos entre todos y no impuesto sobre el sofisma de una invitación a reuniones con discursos unilaterales; situación que ven constante durante las mesas de trabajo a las que ha invitado la Secretaría de Planeación. Así, por ejemplo, es la decisión de convertir el suelo de expansión industrial en suelo suburbano, con la consecuencia para la industria futura de contar con menos ocupación; o de volver urbano zonas suburbanas sin alcantarillado, o la decisión de someter la actividad comercial a reglamentación y a estudios de impactos urbanísticos, generando inseguridad normativa y además exponiendo estas actividades económicas a las subjetividades del funcionario de turno, provocando inadmisibles oportunidades de corrupción urbanística.

Y en la mitad está el resto de la ciudad, esa porción que no entiende, y no tendría por qué hacerlo, de temas tan especializados como los que se discuten en un proceso de construcción de otro POT, pero que es la que finalmente se verá más impactada por lo que se haga o no en el nuevo Plan.

Ante tantas discrepancias solo queda un camino: convocar a todos los interesados a que opinen con sinceridad en nuevas mesas de trabajo; a respetar el conocimiento de los profesionales locales; a traer a expertos internacionales que hayan fungido como consultores de ordenamientos de ciudades con clara vocación marítima, turística y comercial, en donde el elemento agua haya sido la base de toda la formulación, con una visión que concilie, sin fanatismos, lo ambiental con el desarrollo social, económico y humano, sostenibles.