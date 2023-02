El presidente Gustavo Petro radicó el lunes ante la Cámara de Representantes el instrumento más importante para ofrecer a gobernantes y gobernados la hoja de ruta que transitará para lograr los objetivos, programas, inversiones y metas que se ha propuesto en lo que resta de su cuatrienio.

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, fijó como ejes centrales la paz total, la justicia social y la justicia ambiental, y se socializó a través 2.115 mesas temáticas reunidas en más de 1.100 municipios.

El presidente ha señalado que la economía popular tendrá el mayor protagonismo pues, en su concepto, en esta reside la potencialidad económica del país, con lo cual su gobierno considera que fortaleciéndola podemos reactivarnos económicamente. Igualmente, que se acabará el hambre aumentando la producción de alimentos y produciendo los que hoy se importan.

Nos corresponde a los ciudadanos revisar su texto; comprenderlo, por cuanto mucho de lo que ahora conocemos puede cambiar la realidad nacional para bien o para mal. En tal sentido, es determinante que en las próximas semanas baje a un lenguaje sencillo los tecnicismos propios de un documento pesado, como siempre son los PND.

Explicar pronto, por ejemplo, qué significa a plenitud la expresión “economía popular” y todo lo que supondrá adaptar el sistema normativo colombiano para incorporar esta nueva institución dentro de las figuras típicas y nominadas, pues de otra forma podría entenderse que no es sino un nuevo eufemismo para lo que hasta ahora hemos conocido como economía informal. En tal sentido, detallar qué supone la modificación de las Superintendencias de Industria y Comercio, y de Sociedades para adaptarse a este concepto, pues no puede flotar en el ambiente que se trata de instituir, dicho en términos estrictamente económicos, unidades productivas que no se van a formalizar.

Todo parece indicar que no será así, en tanto que se habla de impulsar políticas e instrumentos para la inclusión financiera, como el del crédito grupal o asociativo, que buscará que el Estado financie y riegue liquidez a bancos que no suelen otorgar créditos a negocios informales. Pero será muy importante que el Gobierno señale qué sectores dentro de la economía informal serán avivados con el apoyo estatal y cuáles no recibirán el respaldo oficial.

Dentro de esas prontas explicaciones, también conviene anticipar lo relativo a la creación y supresión de entidades públicas del sector minero energético, en tanto es claro que la composición de esas empresas estatales y mixtas son las que más riqueza le reportan al Estado, y vienen de la mejor época gerencial que se les reconoce.

En todo caso, el PND se muestra como el instrumento que concretiza las promesas de gobierno, y la herramienta para comprender lo que hay en la mente del presidente.