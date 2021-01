Hay expectativa por conocer el nombre de quien será escogido para el cargo de ministro de Defensa. Por la coyuntura de orden público que estamos padeciendo, sobre todo en poblados distantes de las capitales, es conveniente que el presidente Duque opte por un profesional que cuente con energías y enjundia necesarias para ponerse al frente de las tropas y liderar con eficacia la recuperación del territorio nacional, en buena parte perdido y en manos de bandas criminales de todos los pelambres.

El Ministerio de Defensa ha estado, en varias ocasiones, en manos de políticos que ven en ese puesto un escaño más para el ascenso en el camino a la primera magistratura. Pero, por esos azares del destino, el presidente Duque tiene ahora servido el espacio para designar a una persona que no tenga, al menos para los próximos periodos, tales aspiraciones.

En efecto, en las próximas semanas saltarán a la palestra los aspirantes a diferentes cargos de elección popular en los comicios de 2022. En este momento no debería el Ministerio de Defensa ser otra presea para los candidatos de las preferencias de los partidos en coalición.

Someter el delicado panorama de orden público a los vaivenes de la politiquería sería un error inadmisible del jefe de Estado.

No puede desconocerse que la situación de inseguridad en vastas regiones del territorio patrio ha venido desmejorando, al punto que, de no contenerse pronto, las nuevas generaciones estarán conociendo lo que es vivir en ambientes de terror como los que se padecieron en los decenios anteriores al nuevo milenio. Si no hay retoma del control de decenas de municipios, corregimientos, veredas y caseríos, para imponer el orden, garantizar la vida, honra y bienes pero, sobre todo, las libertades y tranquilidad ciudadanas, todos los esfuerzos y sacrificios que se han hecho en los últimos periodos presidenciales se estarán esfumando a un costo imperdonable.

Ya sabemos que no es a fuerza de armas como se logra recuperar la legitimidad en los territorios nacionales. La inversión pública esmerada, con programas sociales diseñados desde las provincias, conforme con sus idiosincrasias y realidades singulares, resultan en bienes insustituibles para construir una democracia plural, justa, incluyente y participativa. Pero es que hay extensas áreas de la geografía nacional tan sujetas a la violencia de poderes inhumanos y pavorosos que, sin una intervención para someter a los criminales con profesionalismo, superioridad técnica y logística, con la debida observancia del derecho internacional humanitario, pronto las escenas dantescas que soñábamos desaparecerían para siempre tras la firma de los acuerdos con las Farc, retornarán con más fiereza.

Un ministro de Defensa que privilegie la acción estratégica y lidere a generales y tropas en el cometido para el cual están instituidas las FF.MM., es lo que se espera.