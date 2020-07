La semana pasada una noticia muy importante aparentemente pasó desapercibida, pues mereció pocos comentarios de los líderes de opinión de la ciudad.

En efecto, la Secretaría de Planeación Distrital anunció la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), reglamentado en el Decreto presidencial 1499 de 2017, el cual define este Modelo como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y hacer control permanente a la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atienden a los Planes de Desarrollo.

Este instrumento, que a nivel nacional está bajo la responsabilidad del DNP y la Función Pública, impone a los entes territoriales la obligación de su implementación, con el correspondiente seguimiento, a fin de procurar la eficiencia, oportunidad y transparencia en la gestión de las entidades estatales.

A pesar de que no es una novedad para Cartagena, pues en 2019 la administración de Pedrito Pereira obtuvo en la aplicación del modelo una calificación de 69,5 en los resultados de desempeño institucional de Alcaldías y Gobernaciones 2018 - 2019, le corresponde al alcalde Dau superar y mejorar la calificación de la anterior administración, bajo el entendido del compromiso de campaña, de incrementar la transparencia en todos los procesos del Distrito, para derrotar la corrupción y fomentar un verdadero cambio en la institucionalidad oficial.

La obligatoria implementación del modelo no debe ser visto por los actuales administradores como una amenaza, sino como una oportunidad de mejora. No pocos analistas han criticado de la actual administración algún grado de improvisación en varias materias, lo cual ha sido explicado por los funcionarios distritales como la natural novatada de los primeros meses; sin embargo, la obligación de implementación del MIPG se imponía a más tardar en marzo de este año, lo cual no se pudo cumplir.

En consecuencia, cobra un destacado papel todo lo relativo a la conformación de los grupos de trabajo para que el MIPG no se quede en el papel y sea asumido como una herramienta que deberá mejorar el rendimiento de la administración Dau, para minimizar errores, improvisaciones y desaciertos.

El compromiso de la Secretaría de Planeación supone la pronta adopción de políticas de gestión y desempeño institucional, para lo cual urge la expedición del Manual Operativo del MIPG, cuyo proyecto debe considerar la Función Pública.

Este instrumento propiciará articular los “esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias” para la real evaluación de la gestión y desempeño del Gobierno distrital, con medición de índices de cumplimiento con la debida periodicidad.

Sin la medición periódica de la gestión de la administración local no será posible emprender acciones de mejora y aspirar a obtener una Certificación de Calidad, como la que propone el mencionado decreto.

Por supuesto, corresponde a la Gobernación de Bolívar oficiarse en similar sentido.