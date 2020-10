Álvaro Gómez Hurtado, por años el más respetado líder del Partido Conservador fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.

Desde las primeras horas la sensación que flotó en el ambiente fue que había sido ultimado por fuerzas oscuras vinculadas al Estado, irritadas por su constante y difundida idea de que había que tumbar al régimen, a ese que su Partido Conservador, con los liberales, encarnaban; su idea, que fue elaborando poco a poco, pero revelada en la última etapa de su vida, explicaba que el sistema subsistía porque la política nacional se había tornado sórdida, y había cooptado en su podredumbre todos los sectores sociales, incluidas la economía, la academia, la industria, los líderes populares y hasta los medios de comunicación, con lo cual el régimen se había convertido en un monstruo de mil cabezas, omnipresente en todas las esferas sociales e imposible de derrotar a menos que el país sufriera un profundo remezón, lo cual implicaba sustituirlo todo para su reemplazo por la virtud y el empeño en el buen servicio.

Que eso lo dijera el hijo de Laureano Gómez, el más puro representante del talante conservador, en efecto causaba escozor en las élites políticas, pero también desagrado entre quienes luchaban con las armas contra estas, pues ni los más enconados jefes guerrilleros tuvieron la agudeza para estremecer con tanto tino lo que encerraban cinco palabras, más peligrosas que toda el accionar de la insurgencia unida: “Hay que tumbar al régimen”.

El asesinato de Gómez Hurtado estaba inexorablemente condenado a la impunidad, lo cual reforzaba la idea reinante, en cuanto a que había sido ordenado por las instancias más altas del Estado (del régimen), como lo han sostenido hijos del exconstituyente, de entre los que hay quienes inculpan incluso a militares por haberse negado su padre a remover al presidente Samper. Las otras tesis, que lo endilgaban a la ‘mano negra’, a la guerrilla, al narcotráfico, entre otros grupos de interés ilícitos, se fueron esfumando de la mente colectiva con el paso del tiempo.

Por eso ha causado sorpresa que justamente una de las más enconadas exdefensoras del chavismo y sus aliados, Piedad Córdoba, anunciara que cuenta con pruebas que demostrarían que las Farc fueron las responsables, lo cual ha sido reforzado tras el anuncio de la presidenta de la JEP en cuanto al recibo de una carta en la que exintegrantes del secretariado de aquel grupo guerrillero manifiestan que reconocerán la responsabilidad del magnicidio, así como del asesinato de otros líderes, que causaron gran conmoción en su tiempo.

Por lo tanto, el escenario de esas revelaciones, incluidas las de Piedad Córdoba, no será en la Fiscalía, sino en la JEP. Y si allí este proceso sale adelante, sería otro gran fracaso de la justicia ordinaria, que no pudo o no quiso esclarecer el magnicidio en 25 años de “rigurosas investigaciones”.

Semejante nuevo predicamento para el viejo régimen.