¿Si nuestro equipo de fútbol nacional cuenta con jugadores de talla mundial, que hacen las delicias de sus fanáticos en clubes de Europa y otros continentes, por qué no hemos sido capaces de asestar golpes certeros a las porterías de los contrarios, entre quienes se encuentran jugadores de menor reconocimiento internacional que los nuestros?

En efecto, abundan explicaciones en torno de la fatalidad que es contar con un conjunto de futbolistas del más alto nivel profesional y un técnico que venía precedido de una campaña remarcable, pero estar a las puertas de quedar por fuera del cada vez más lejano Catar

Pero, a pesar de las variadas explicaciones que pueden ofrecerse, pocas pudieran explicarlo mejor que la debilidad mental de nuestros jugadores, un técnico que perdió su fiereza y una Federación sin credibilidad.

Del técnico, en cuanto a que no se alcanza a comprender a qué juega, sin una lógica clara en sus estrategias, en su política de selección de los jugadores, como una incapacidad de hacerlos rendir físicamente, como si no hubiera el tiempo suficiente para cohesionarlos alrededor de una idea de éxito y superioridad, en generar esa complicidad y hermanazgo, más allá del colegaje, que se requiere para hacerse uno solo, un equipo de verdad.

Si el técnico Rueda no transmite vigor a los espectadores, como si no hubiese sentimientos ni vibración por los hechos del fútbol, no es fácil comprender el tipo de motivación que puede transmitir a sus seleccionados. Se esperaría que en los dos partidos que quedan logre conectar incluso con su público, porque también es de él, de tal manera que la pasión se sienta y se comparta.

De los directivos de la Federación, no se entiende esa –al menos así parece– pasividad, al no ver a tiempo que los esquemas no funcionan, como si los resultados no sumaran en lo que se veía claramente como un camino hacia la decepción.

No se sabe aún el impacto que en la operatividad y asertividad de la Federación tuvo la investigación adelantada por las denuncias de reventa de boletería para el Mundial que se celebró en Rusia, en la que ya hay condenas, así como las acusaciones de corrupción contra miembros de la Federación, de las que incluso pesa declaratoria de culpabilidad en su expresidente, Luis Bedoya.

Aunque hay esperanzas de ganarle a Bolivia y Venezuela (sería el colmo que no) para al menos pasar por repechaje, será difícil un cambio para mejorar en las estrategias de Rueda y en el equipo que logre rearmar para cada partido.

Pero lo más complejo será recuperarles a los jugadores el espíritu de éxito y superioridad que se vive en sus equipos rivales, una mentalidad ganadora. Con los grandes que tenemos, cuyas genialidades se pagan en millones de euros, es para que ya no vieran a Brasil o Argentina como inalcanzables.

Y garra, temperamento y convicción de que también son poderosos cuando portan la camiseta de la Selección.