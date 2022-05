La Comisión de la Verdad (CV) se apresta a concluir la última etapa de sus compromisos legales, que se resumen en fungir como mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado que agobió al país, de acuerdo con el mandato de ofrecer una explicación amplia de la complejidad de este, para contribuir a un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto.

La CV ha anunciado que publicará su informe en junio, después de pasado el debate electoral por la Presidencia de la República. La expectativa que ya existía en torno de los efectos que puede causar en la sociedad el contenido del informe final, a no dudarlo se acrecentó con la sorpresiva y, por qué no decirlo, algo tardía renuncia del comisionado procedente de los sectores militares, Carlos Ospina, quien alegó que no contaba con espacio para asentar su versión.

De entre las distintas recomendaciones que se escucharon en el foro de ayer, están aquellas que instan a los comisionados a que agucen sus reflexiones para que el informe sea lo más equilibrado posible, de tal manera que todas las víctimas de la guerra fratricida que se vivió a lo largo de los territorios más vulnerables del suelo patrio, en las formas más horribles e inhumanas que podamos imaginarnos, y que quedarán recogidas en el informe, se vean representadas allí, así como que los victimarios sean señalados con toda claridad, procurando interpretar cuáles fueron las razones que llevaron a tantos colombianos a comportarse de formas tan diabólicas.

Pero también será clave que contenga un análisis que le procure explicar al país cómo fue que, como nación, caímos tan bajo, que nos hicimos tanto daño y llegamos a tales niveles de odio y de barbarie, pero limpiándolo de las calificaciones que polarizan o dividen, pues la clave es que salgamos más fortalecidos como pueblo que está obligado a buscar un destino común, desde las diferencias.

Por supuesto que no podemos exigir que el informe final contenga toda la verdad y una única verdad, lo cual es humanamente imposible. El país, como destinatario del informe, deberá para entonces estar consciente de esa limitación que le es inherente y bajo ese supuesto debe plantearse la estrategia de comunicación y difusión, para darlo a conocer al mayor número de colombianos.

Y después del informe tendrá que venir la implementación de las recomendaciones. Si a esa etapa posterior no se llega, el informe se podría convertir en otro documento más de los que engordan los anaqueles de los libros e investigaciones que han tratado de explicar lo que le ha pasado a la nación colombiana.

Desde El Universal nos sumaremos al esfuerzo de su difusión y discusión. El objetivo es superar el alma de la guerra.