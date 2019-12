El informe del empalme

Con beneplácito fue recibida la presentación del informe de empalme realizada ayer por el equipo del alcalde electo William Dau Chamatt, no sólo por la metodología empleada, también por la claridad en las conclusiones. Y muy gratificante la copiosa presencia de cientos de cartageneros de nacimiento o por adopción que, mostrando un genuino interés por los destinos de la ciudad, se congregaron atentos al detallado informe.

Los presentadores expusieron los hallazgos positivos, aquellos por mejorar y los negativos, lo cual da un parte de tranquilidad en cuanto a que el próximo gabinete distrital no llegará a ciegas al ejercicio del poder, pues contará con elementos básicos de información que apresurará los demorados procesos de comprensión del entorno jurídico, logístico y económico del agreste mundillo municipal.

Temas como la facturación oportuna del Predial, la reactivación del consejo consultivo y de los Centros de Atención de UNA, la gestión documental organizada y sistematizada, la implementación de la herramienta digital Midas, entre otros, son temas para destacar como logros del actual periodo de gobierno, que facilitarán la gestión inicial del entrante.

Sin embargo, será hostil a las labores de las primeras semanas del alcalde electo la andanada de embargos e incidentes de desacato que procurarán paralizar la administración, para lo cual tendrá que organizar desde ya un plan de choque que mitigue los efectos perturbadores de una gestión sobre la cual recaen las esperanzas de las mayorías en la ciudad.

También tendrá que poner especial empeño en no pisar las minas que intenten sembrar en su rutinario camino algunos de los que no comulguen con su visión de la administración pública, así como vigilar que las tentaciones que recibirán quienes tengan alguna porción de poder, no dobleguen las buenas intenciones de los servidores públicos con los que contemporizará por razones del servicio.

Los huesos más duros de roer en las primeras semanas serán aquellos enquistados en la mala tradición distrital, que han causado un justificado descreimiento ciudadano en todo lo que sea oficial, producto de la desconfianza generalizada. Recuperar la credibilidad en la política municipal será una labor titánica, que deberá pasar por una notable modernización tecnológica, la reorganización administrativa para abandonar la mala práctica de las OPS, vinculando a la nómina distrital la lista de personas con el perfil y el conocimiento necesarios para ocupar los cargos que realmente se necesitan, aun cuando eso suponga incrementar la planta de personal, ya que significará reducir las órdenes de prestación de servicios.

La experiencia enseña que la parálisis de las primeras semanas en cada nuevo periodo constitucional de los gobernantes regionales y locales se centra en la escasez de recursos físicos y dinerarios para atender los primeros requerimientos internos y ciudadanos.

Es entonces prudente que el alcalde entrante reciba del saliente toda la colaboración para reducir los efectos iniciales de tan abrumadora responsabilidad.