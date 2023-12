El incremento salarial

El país espera que los delegados de los sindicatos, de las confederaciones de pensionados y de los empresarios, con el acompañamiento de los representantes del Gobierno, arriben a un acuerdo que fije por consenso el alza en el salario mínimo para 2024. Hay información suficiente sobre indicadores sociales y económicos para adoptar una decisión que interprete la realidad actual y las perspectivas para los próximos dos años.

Es clave que, o bien el esperado acuerdo, ora la decisión unilateral del Gobierno si las negociaciones fracasan, la cifra final se escoja de cara a lo que le favorezca al país y no solo a los grupos de interés que se sientan a esa mesa de concertación, que tiene plazo hasta este el próximo 30 para convenirla.

Para ese fin, mediar entre mantener el valor del salario en el tiempo, no desatender datos que determinan cómo se habrán de comportar los precios y, en general, la economía en 2024, como el IPC, o la productividad, o las condiciones macroeconómicas, pueden suponer un error en la fijación del mínimo para la próxima vigencia, lo que podría redundar en daño para las familias más vulnerables en la medida que un descontrol no solo en el porcentaje del incremento salarial, sino en otras variables, propinará efectos directos en la carga más gravosa para el pueblo: la inflación.

El país todo debe empeñarse en reducir la inflación. Definir claramente las estrategias en tal sentido no solo pasa por lo que decida el Banco de la República sobre las tasas de interés; es indispensable que los distintos sectores económicos contribuyan a cuidar que las alzas acostumbradas con el cambio de año no dañen el compromiso de controlar el encarecimiento de bienes y servicios.

En ese sentido, se espera que en la mesa de concertación no primen las posiciones duras, sino el cuidado del interés general. Es claro que en esa mesa solo están representados los empresarios formales y los trabajadores y pensionados que derivan su retribución y mesadas de empresas debidamente constituidas, por lo que queda excluida esa enorme población que percibe sus ingresos por fuera del mercado laboral formal, como sucede con los trabajadores informales, los de la Economía Popular y los profesionales independientes.

Por el contrario, quienes concurren a esa mesa no pueden dejar de pensar en los que no están representados allí, pero que serán impactados directamente por el monto del porcentaje de incremento que se defina. No atender el último dato sobre el decrecimiento de la economía, o el de productividad, es partir de supuestos engañosos que no van a redundar en la adopción de una fórmula inclinada a proteger el beneficio general.

Por eso, la propuesta de los sindicatos, que plantean un alza del 18%, o la de los empresarios, deben acercarse al valor que resulte de considerar diversos factores, que harían recomendable, como nunca antes, la prudencia.