Resurge una pesadilla de la que creíamos habernos librado; las masacres están de vuelta a la realidad nacional.

Sólo este fin de semana se registraron homicidios colectivos en Arauca, Cauca y Nariño. Antes, entre el 1 y el 21 de agosto, el país fue asaltado en la aparente tranquilidad de la pandemia con las noticias de otras cinco matanzas que escandalizaron no sólo a los colombianos, también a lo largo del orbe los hechos causaron estupor, en una comunidad internacional que ve con asombro cómo una nación supuestamente civilizada vuelve a desangrarse por el más irracional desprecio por la vida como bien sagrado por excelencia.

Sabemos que, tras el aterrador asesinato de cinco jóvenes el 12 de agosto el presidente Iván Duque prometió resultados rápidos para esclarecer los hechos con el acompañamiento de la Fiscalía. Pero la crueldad y repetición aterradora de semejantes muestras de barbarie, que a la inmensa mayoría de los colombianos nos lleva a preguntarnos sobre qué puede llevar a sus autores intelectuales y materiales a sentir tanto odio y desprecio por la vida de sus prójimos, claman por algo más que pronunciamientos e, incluso, que la captura de los responsables a través de la fuerza élite que se va a destinar para tales propósitos.

En efecto, cuando en una nación el deterioro de la apreciación por valores fundantes de la civilidad se muestra con actos ‘demoníacos’ como los que hemos conocido en estas semanas, no bastan las capturas aunque estas se produzcan sobre todos los autores en cada caso concreto. La gravedad de este retorno ya sistemático de la crueldad más brutal muestra que los enemigos de la vida y del establecimiento no tienen empacho en sembrar el terror en zonas donde el Estado no existe, precisamente por eso; y además enviando un mensaje de desprecio del orden, la legalidad y de la autoridad, a la que no se le teme porque se le mira distante, débil e inoperante.

La tenebrosa alianza entre mafias, disidencias y demás manifestaciones del crimen organizado, basadas en la codicia y el abandono, constituyen un desafío tal al sistema y una amenaza creciente a la vida e integridad de tantos connacionales residentes en los más recónditos lugares del suelo patrio, que ya es tiempo de pedir del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, y a sus generales, que asuman con presteza la dirección y disposición de la fuerza pública para hacer presencia en estos, pues la recuperación del control de los territorios no sólo es un imperativo ante los hechos inhumanos que están sucediendo, sino una necesidad para impedir que se reediten formas de autodefensa de la población inerme, con lo que esto supone para la realidad y para la memoria de lo que se vivió el país no hace muchos años, de ingrata recordación.

Por supuesto que a esta urgente reacción hay que acompañarla con la prestación real de bienes esenciales para la existencia de los ciudadanos que están en la mitad de esas subregiones, que son inherentes a los fines y razón de ser del Estado.

Esa combinación de atención y autoridad no da espera.