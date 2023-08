El Espolón 6

Finalmente, después de tantas voces que pedían una corrección en el diseño del espolón 6 (aunque no solo esta corrección), los responsables del macroproyecto de Protección Costera tomaron la decisión de alargar ese espolón, que se ejecuta en Bocagrande y, a su vez, rellenar con arena la zona adyacente.

Desde hace varios meses se advirtió a la Nación, al Distrito y al consorcio a cargo de las obras, sobre los palpables problemas de erosión en la nueva playa creada por el proyecto de Protección Costera (la Playa 5, entre las calles 13 y 11 de Bocagrande), situación que ha retardado en exceso la posibilidad de uso de esa zona, con la consecuente afectación a los servidores turísticos, a las empresas hoteleras, a los bañistas, a los vecinos del barrio, entre otras personas y establecimientos.

No se equivocan los ingenieros del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena cuando afirman, en relación con las inquietudes alrededor del área del proyecto y la erosión en la Playa 5, que las dinámicas de las mareas y las condiciones climatológicas, singularmente por los vientos fuertes, podían requerir de correcciones durante la ejecución de las obras. Sin embargo, las advertencias y dudas sobre la funcionalidad de la Playa 5 pudieron haberse considerado en su momento, lo que habría evitado la dilación que ha significado llegar a la decisión que finalmente se adoptó. En tal sentido, no debería sacrificarse la posibilidad de corregir lo que haya o necesite hacerse, por defender una posición que no garantice la efectividad y estabilidad de las obras.

Como las nuevas obras tomarán alrededor de dos meses -ojalá antes del arribo de los poderosos vientos alisios-, lo que implicará la adición de 30 metros de piedra y un costo cercano a $4 mil millones, huelga informar a los cartageneros de dónde saldrán estos recursos y cómo se afecta el cronograma de obras y los presupuestos, considerando, además, que la Fase II, a ejecutarse entre Marbella y Crespo, se encuentra suspendida desde diciembre de 2022 sin que hasta la fecha se sepa sobre los trámites para la asignación de los recursos faltantes para poner retomar las respectivas intervenciones, sin considerar que es posible que se requieran algunos ajustes a los diseños, incluso por la presencia de cables submarinos que dificultarán la construcción.

Pero hay otro aspecto aún tan importante como el de los rediseños de las obras y terminarlas, y es qué se hará con las playas que resultarán del macroproyecto. Sin un modelo de uso y explotación de estas, en vez de brindar una solución a las realidades del incremento y embate de las mareas, este proyecto se puede convertir en otra pesadilla más por el mal uso del espacio público por una economía informal que no recibe capacitación para elevarle el nivel al comercio de bienes y servicios en las playas, y que basa su mercado en la indisciplina social y el caos.