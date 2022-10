El embotellamiento de Manga

Entrar o salir de Manga en distintas horas del día se ha convertido en un tormento. No pocos de sus residentes se sienten estafados de la municipalidad. Y tienen razón.

A los que les cobran tributos como vecinos de estratos altos, con prediales costosos y que, con la reforma tributaria que viene para no pocos de estos se les hará quimérico pagarlos; y a los de estratos medios que pensaban beneficiarse de un entorno de edificios espléndidos y negocios prósperos, no verán por ahora que les lleguen beneficios.

La actual administración distrital decidió revocar la Asociación Público Privada (APP) del Corredor Portuario de Cartagena, que dejó al cierre de 2019 el exalcalde Pedrito Pereira con la expedición de la resolución de adjudicación al originador después de surtidos los trámites correspondientes, proyecto que para muchos era la oportunidad para materializar obras de gran impacto en materia vial, pero sobre todo, para desembotellar ese distrito residencial, comercial y portuario que es Manga.

Las razones esgrimidas por la Alcaldía para quitarse de la referida APP fueron, básicamente, porque sometía a la ciudad a otros treinta años de seis peajes (en realidad serían cuatro, esto es, los que ya existían), y porque no se podía otorgar a KMA la concesión por existir otra vigente –que está semisuspendida–, lo que no parece ser cierto si, de conformidad con la Resolución de adjudicación el nuevo proyecto comenzaría una vez se diera el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) para los actuales concesionarios del Corredor Vial.

Pero el asunto es que ya no se contará con la herramienta de la APP; por lo tanto, es un hecho que los incordiosos trancones continuarán y se profundizarán con el crecimiento del parque automotor y con los inevitables cierres temporales de uno o más puentes de acceso al barrio, pues es inobjetable que acusan deterioro y que llegarán a estado ruinoso por la ausencia de mantenimiento.

No hay ni habrá recursos para derrumbar y hacer nuevos puentes. Antes se necesitan los diseños, las disponibilidades presupuestales y los procesos licitatorios. Ya sabemos que en esta administración nada de eso habrá; y no solo porque no hay recursos ni creatividad para emprender grandes obras. Es, por encima de todo, una posición política y deliberada del alcalde Dau, quien sin engaños claramente le dijo a la ciudadanía que “...grandes obras ni se están viendo ni se verán en esta administración...”.

Por supuesto que es una posición inaceptable. Los alcaldes y, en general, los gobernantes, son elegidos o nombrados para resolver los problemas de sus gobernados. Declinar deliberadamente en hacerlo es una conducta culpable.

La actual administración está obligada a plantear una solución que devuelva calidad de vida a Manga, y a dejarla prefigurada. Finalmente, por tiempos, ya no le corresponderá ejecutarla.