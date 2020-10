Por años, prácticamente desde el cierre de la boca de El Laguito, el área de playa que se formó frente a la cancha de sóftbol y el Hospital Bocagrande, en Castillogrande, ha fungido como embarcadero de nativos de Tierrabomba, quienes en las mañanas se transportan en sus lanchas, dejan a los pasajeros en ese espacio improvisado, y recogen personal, no turístico, que se traslada diariamente desde el continente hasta la isla, como docentes, trabajadores, mercancías de toda índole, incluidos los propietarios y poseedores de casas o kioscos en Tierrabomba.

Nunca se permitió que se empleara como embarcadero para el turismo porque el lugar destinado para ese propósito ha sido, irrefutablemente, el Muelle de La Bodeguita; pero también por razones de seguridad marítima, tranquilidad para un barrio esencialmente residencial y, sobre todo, por salubridad en la medida que frente a ese embarcadero se encuentran la residencia del comandante de Policía, una subestación de energía eléctrica y el Hospital Bocagrande.

Subrepticiamente, y en una menor escala, algunos extranjeros solían tomar las lanchitas para ir a algunos restaurantes y hostales en Tierrabomba, pero siempre como una actividad irregular, que manejaban con discreción por su prohibición.

Pero desde hace unas semanas, producto de todo el desbarajuste que en tantos niveles de la vida cartagenera ha causado la irrupción del coronavirus y, sobre todo, por la profundización de la pobreza, el hambre, la desesperación y el consabido desdén por la autoridad, que por años les ha inmerecido respeto, algunos integrantes de las comunidades de la zona insular han optado por decidir inconsultamente cuándo, dónde y cómo desplegar sus emprendimientos, aún contra normas de orden público y disposiciones de autoridad competente.

Ahora hay en conflicto al menos tres intereses. Uno, el de hacer prevalecer las órdenes de autoridad, que claramente no permiten el destino de transbordo de turistas en sitios no autorizados; otro, el interés de los transportistas nativos de Tierrabomba y los propietarios de las lanchas en no pagar los conceptos que se cobran en el Muelle de La Bodeguita y ahorrarse otros gastos gracias a un menor recorrido en mar y bahía; y el de los residentes de Bocala, que reclaman el retorno a las condiciones anteriores a la pandemia, esto es, a que solo se permita a los lancheros que por tradición han empleado esa área por años, y que no se afecte la tranquilidad y salubridad del centro hospitalario más importante en esa sección de la ciudad.

Es entonces el momento de decidir la apertura de la boca de El Laguito para la construcción del esperado muelle para los nativos de Tierrabomba, lo cual, si se hace profesionalmente, puede incluir la adecuación de una marina para más servicios. Existen varias iniciativas en tal sentido que no costarían un peso al erario distrital. ¿Qué esperamos?