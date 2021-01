Valdría la pena calcular el daño que a la eficacia de los procesos y gestiones estatales causa la falta de continuidad en los cargos de los servidores públicos. Pero, a veces, esos cambios son convenientes cuando los nuevos funcionarios no solo están bien preparados, también cuando tienen la inteligencia emocional y las ganas indelebles de dar lo mejor de sí en las actividades encomendadas.

Bajo esa perspectiva, el gabinete distrital pudiera aprovechar la oportunidad que se ofrece con la posesión del nuevo capitán de Puerto de Cartagena, Darío Eduardo Sanabria, quien en reciente entrevista planteó compromisos que está dispuesto a cumplir en armonía con las autoridades con las que tendrá que relacionarse.

Hay que aprovechar esta renovación en la Capitanía para poner a tono compromisos, planes y obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que solo pueden cumplirse si se logra la empatía, armonía y coordinación necesarias para que el trasegar de los funcionarios de las distintas instituciones no pase sin pena ni gloria.

Para tales propósitos, Alcaldía y Capitanía pudieran ponerse de acuerdo en al menos aquellos aspectos que resultan relevantes para la población, de entre los que pueden mencionarse, por ejemplo, la necesidad lograr la prestación de los servicios náuticos de manera más organizada, con primacía en la seguridad de los pasajeros y la tripulación; y, con esta, iniciar un proceso de capacitación en la observancia de determinadas normas de convivencia, como las relacionadas con el ruido y otros excesos que dañan la reputación y calidad del negocio, y de la ciudad como destino turístico.

Un trabajo similar puede hacerse en las playas para que las relaciones entre bañistas y vendedores informales sean amables y gratas; no es responsable dejar a la espontaneidad y la improvisación la calidad en el servicio que se ofrece en estos balnearios. Los prestadores informales que no brindan una buena atención, no lo hacen por mala fe, sino por desconocimiento, por lo que impulsar un programa masivo de capacitación en la atención a lo largo de la costa activa de la jurisdicción es un imperativo inaplazable.

Mención especial merece el embarcadero que opera detrás del Hospital Bocagrande, que por años fungió como un espacio relativamente menor para el transporte diario de residentes en los corregimientos de la Bahía, que debe continuar; pero, con ocasión de la pandemia, ha trocado en embarcadero ilegal de turistas a pesar de que el Distrito cuenta con el muelle de La Bodeguita para esos efectos. Si el Distrito no puede, en un proceso respetuoso de concertación, pero también de autoridad, retornar las cosas al estado anterior a marzo de 2020, ¿qué otras funciones tiene la capacidad de cumplir?

Aplazar una intervención definitiva, concertada con voceros de los distintos grupos de interés, puede profundizar heridas que urge suturar.