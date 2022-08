El discurso de posesión

Pletórico de alegorías y símbolos sobre la patria sufrida y el pueblo olvidado, el presidente Gustavo Petro Urrego, ante la desenvainada espada del Libertador, le habló a Colombia y a los representantes de las naciones extranjeras sobre lo que sueña y quiere contribuir a realizar como nuevo mandatario de los colombianos.

En su primer mensaje presidencial perfiló los fundamentales del cuatrienio que inició ayer, y de ninguno de estos puede inferirse que desea emplear un liderazgo de confrontación, de rompimiento con aquella institucionalidad de la que recibió el bastón de mando. Pero es claro que el relato institucional cambiará, y grandemente.

En efecto, aun cuando la invitación es a lograr el cambio prometido, juntos, en unión y en paz, la Colombia que pensaba que nunca gobernaría, llenará la mayoría de despachos del alto gabinete, lo que se irá reflejando más pronto que tarde en los distintos cargos estatales, y no sólo en la capital; también las provincias, con lo cual los nuevos rostros en los carros oficiales supondrá un cambio profundo en las formas, la estética, pero, sobre todo, en el lenguaje con el que se comunicarán los colombianos para reemplazar los esquemas que, en la nueva concepción gubernamental, tendrán que sustituirse o recomponerse.

A no dudarlo, lo más complejo a nivel interno, conforme con este primer discurso, será hacer realidad el compromiso de que el gasto del Estado no será para beneficio de las mafias políticas. Lograr la aprobación de las leyes que reformarán el régimen y la sociedad no será fácil si se cumple con esa promesa. Tal vez por ello la insistencia en las semanas anteriores en que las oficinas estatales, incluida la inteligencia militar, se usarán para ubicar y combatir la corrupción.

Y a nivel externo, será cambiar la política contra las drogas por una de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Lograr la legalización sin la voluntad de EE. UU. puede suponer un peso que los demás gobiernos de la región no se atrevan a cargar. Por supuesto, si a la presidencia de Brasil llega Luis Ignacio Lula, puede imaginarse a la mayoría de los gobernantes, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, dialogando en ese sentido.

Ya quedamos notificados que el método que tendremos que asumir los colombianos a partir de este lunes de agosto para lograr nuestros propósitos, en todas las esferas sociales, es el diálogo; y serán el trabajo, la producción y la promoción del conocimiento los medios para que los colombianos aportemos a la construcción de una sociedad que camine hacia la convivencia y la prosperidad.

No será fácil que los colombianos escépticos vean que caben en el nuevo camino que comenzamos a trasegar. Los mensajes radicales, pero sinceros de la mayoría de los nuevos ministros profundizan esa percepción.

Pero es sano y republicano abrir mentes y voluntades al inevitable porvenir.