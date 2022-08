El discurso de la oposición

En esta semana ya nos hemos referido a los discursos del presidente Gustavo Petro y del senador Roy Barreras con ocasión de la posesión presidencial del domingo. Este lunes se produjo la réplica que a la alocución del primer mandatario hizo la oposición en cabeza del Centro Democrático, a cargo de las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Las líneas generales de los tres pronunciamientos se centraron en una defensa a ultranza de las Fuerzas Militares y de Policía; la crítica al proceso de paz; la negativa a las negociaciones con bandas criminales; la defensa de la empresa privada y los emprendimientos como fuente principal de riqueza; y la crítica a los radicalismos ideológicos.

De la misma manera, el aserto de que los problemas de inseguridad interna dependen sustancialmente del narcotráfico; el temor a que el realinderamiento de las relaciones internacionales derive en un acercamiento a gobiernos antidemocráticos; y la austeridad en el uso de los recursos públicos sin desgreño administrativo, exceso de burocracia o duplicidad de funciones.

Aunque hubo más temas, imposible sustraerse de la novedad que resultó ver en la oposición al partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que, además, la vocería del antagonismo de las fuerzas de gobierno haya estado en cabeza de mujeres. Ese lance muestra no solo el empoderamiento de la mujer en la alta política; también el notorio declive de la voz masculina en el difícil papel de organizar ideas y hacerlas dialécticamente combativas en el escenario público colombiano. La fuerza del carácter de las tres senadoras contrasta con las actitudes dubitativas o tibias de otros líderes políticos, y esto es algo que las enaltece.

En este momento a muchos pueden parecerles disonantes los alegatos y tonos empleados por las voceras de la oposición. Pero también pueden resultar muy convincentes para buena parte de quienes no se sienten representados en el nuevo gobierno. En tal sentido, a esas personas y no al presidente, es a quienes hablaron las senadoras Valencia, Cabal y Holguín. No en vano las voces más contundentes en varias naciones democráticas están en cabeza de célebres mujeres; no hay si no que mirar hacia el norte para encontrar el desbarajuste que dejó en el Mar de China Oriental la senadora Nancy Pelosi, o el que padece el Partido Popular en España por cuenta de la controversial Isabel Díaz Ayuso.

Pocos políticos tienen más claro que el nuevo presidente el rol determinante que las mujeres con carácter juegan en las realidades políticas. Conviene a la estabilidad del nuevo gobierno, que a no dudarlo es de transición, escuchar con cuidado esas alegaciones. Desatenderlas puede menoscabar temporalmente a sus opositores; pero en el largo plazo el daño pudiera acercarse al que la Ayuso propinó a Podemos en mayo del 21, o fortalecer a la ultraderecha.