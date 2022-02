Conforme con anuncios previos del Gobierno, el pasado 25 de enero debió expedirse la resolución de apertura y publicación de pliegos definitivos del Proyecto de la APP del Canal del Dique. Este trascendental hecho no ocurrió.

Sin que la ciudad conozca las razones del aplazamiento en el cronograma del más trascendental macroproyecto ambiental del país, del cual depende el futuro de miles de habitantes de poblaciones ribereñas, cuyas familias, animales y cultivos son golpeados cíclicamente, con lo cual, además del drama humano que se repite y repite, las grandes inundaciones en el canal del Dique tienen también efectos directos en la actividad económica y los presupuestos nacionales y regionales.

Ni qué decir de la navegabilidad, pues ofrecerá un mayor uso de medios fluviales de transporte para conectar el interior del país con la Costa Caribe colombiana, generando mayor competitividad.

Y, para Cartagena, no sólo purificará las aguas y protegerá los corales de sus bahías interna y de Barbacoas, las de Barú e Islas del Rosario y San Bernardo al acabar con los sedimentos que arrastra el Río Magdalena; también controlará la intrusión salina de la Bahía hacia el Canal y, por ende, a las bocatomas de aguas para el acueducto de la ciudad.

Y para el país todo, a no dudarlo –sería absurdo que algunos funcionarios en Bogotá aún no lo tengan claro–, la Bahía de Cartagena es el principal activo nacional, pues de su navegabilidad depende más del 50% del comercio internacional colombiano. Baste pensar que Bogotá representa menos del 10%. Aplazar este proyecto apresura el plazo para que se cierre la Bahía para la navegación.

Por eso resulta incomprensible que, mientras otros proyectos que impactarán distintas regiones del país lograron sus aprobaciones, nuevamente el del Canal del Dique no encuentra luz verde para asegurar su licitación y contratación.

Sin la aprobación de la ampliación del cupo de recursos para el sector transporte por parte del CONFIS y CONPES, esto es, contar con el espacio fiscal garantizado, el proyecto no tendrá la aprobación de las vigencias futuras requeridas para su materialización, lo que implica su definición en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. ¿Cuándo se realizarán las reuniones para estos logros? ¿Tiene sentido esperar al periodo de las tres elecciones que se vienen para ajustar esas gestiones?

Desde la provincia, no es comprensible que el proyecto más respaldado por el presidente Duque, quien se comprometió ante la ciudad y el país, públicamente, a dejarlo licitado, con la madrina más entusiasta en la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y el director de la ANI, funcionario que ha hecho todo lo que se necesita para lograrlo, hoy no cuente con las asignaciones correspondientes. Por supuesto que no hay espacio para el entierro de este macroproyecto. Sería verdaderamente imperdonable.