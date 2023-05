El Día del Trabajador

La conmemoración del Día Internacional del Trabajador tuvo un ingrediente nuevo: es la primera vez que se celebra bajo un gobierno de exacta identificación con las causas sindicales.

Por eso, el presidente Petro días antes asumió la voz de las centrales obreras, llamando a los trabajadores a marchar en las calles este lunes; pero fue más allá.

Conociendo la concurrencia de las tradicionales marchas en pasados años, en cada 1 de mayo, concitó a otras congregaciones, como a “... todas las acciones comunales...” a que lo acompañaran en el Palacio de Nariño y que “... el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia...”.

Para tal fin empleó expresiones típicamente populistas, cargadas de epítetos que están creados para llamar al levantamiento de quienes militan en las fuerzas de izquierda, pero, sobre todo, de la extrema, con frases al estilo de “... no queremos más esclavismos...”.

Pero, a juzgar por los resultados de las marchas, que no fueron más concurridas que lo tradicional, el llamado que había hecho no le salió tan bien.

Por supuesto, hay que celebrar que fueron pacíficas, concurrentes con el ambiente de alegría vibrante que les caracterizó; pero, lo más importante, por su contenido, los marchantes, en concordancia con el llamado del presidente, ofrecieron un mensaje de cambio que tiene que ser escuchado por todos los sectores sociales, empresariales y políticos que no participaron en estas jornadas.

En todo caso, las expresiones de inconformidad con el estado de cosas no pueden llevar a que el actual Gobierno se radicalice. La preocupación hacia una deriva que extreme la división en la percepción de la vida o la existencia entre los colombianos, no debe profundizarse. Y eso pasa no solo por abandonar la idea de que se puede gobernar desconociendo lo que percibe al menos medio país, que no se identifica con la idea de Estado que está sugiriendo quien hoy ostenta el poder civil y militar.

El destino de cambio por una mayor justicia social, que la mayoría de los colombianos compartimos, tiene varios caminos por los cuales optar. Uno de ellos es persistir en concertar las reformas que cursan en el Congreso y las que faltan por presentar, para que el producto que resulte sea el de un conjunto de normas que interpreten el sentir de la nación y no sólo una de sus visiones.

Sería preferible que esta fuere la travesía que el presidente esté dispuesto a recorrer; sin embargo, de sus últimas expresiones y decisiones, incluidas las que se infieren de su discurso de anoche, puede entenderse que está dispuesto a jugar con las cartas de quien se siente cómodo en la polémica, la confrontación de ideas, pero, sobre todo, con la agitación social en las calles.

Si ese es el destino escogido por el Gobierno, corresponde analizar los escenarios que esta opción supone; y sus efectos en la Sociedad Civil.