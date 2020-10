Es conveniente que el contralor distrital ofrezca explicaciones.

Aun cuando El Universal no tiene elementos de juicio sobre la conducta del contralor, Freddys Quintero, en relación con las específicas imputaciones hechas en su contra por el alcalde William Dau en un video que circula en las redes, y de que es claro que más de un anuncio sobre hechos de corrupción formulados por el alcalde han debido recibir retractaciones de su parte, lo cual hace riesgoso adoptar posiciones desde estas tribunas, en todo caso sí procede un pronunciamiento claro de Quintero por la alta responsabilidad que ocupa en el organigrama del ente territorial.

Entre las situaciones que merecen aclaración está, con primacía, la de desvirtuar o no si la grabación en la que se escucha un presunto hecho de corrupción, que supone la supuesta manipulación con “investigaciones fantasmas” para su permanencia en el cargo, es fidedigna, o cualquier otro aspecto que brinde certeza sobre su existencia y contenido.

También, si las vinculaciones con concejales a las que se refiere el alcalde tienen las connotaciones irregulares que éste señala, y si tienen que ver con los respaldos necesarios en el cabildo para quedarse en el cargo como titular.

Cabe una precisión sobre si es cierto o no que su compañera sentimental es funcionaria de planta de la Contraloría Distrital, y si fue él quien la contrató o vinculó, pues es elemental que normas de orden público desde antaño prohíben el nepotismo, y es causal de inhabilidad sobreviniente sancionable disciplinariamente. Por lo mismo, la precisión tendría que dirigirse a aclarar si fue el contralor Quintero quien la nombró o si él no intervino en su designación, en cuyo caso probablemente no haya falta legal, pues lo que sanciona el Artículo 126 de la Constitución Política son los actos de nombrar, postular o contratar.

No es necesario seguir detallando las demás imputaciones contenidas en el video del alcalde, pues si el contralor decide responder al público por las que aquí hemos resaltado, no debería omitir referirse a las otras recriminaciones del burgomaestre.

Por supuesto que el alcalde ha roto el molde de conducta tradicional en torno de la confrontación con quien ejerce funciones de inspección y vigilancia sobre su gestión; pero, conociéndole sus reacciones frente a los temas que le son punzantes, era de esperar su andanada nada tradicional en cuanto a formas republicanas de actuar, frente a las decisiones por las cuales Freddys Quintero optó por dictar proveídos de control que vincularon a quien ha calificado como la primera dama del Distrito y a quien ha fungido como su secretaria General. Y el mensaje es abierto: nadie que en opinión del alcalde tenga techos de vidrio puede mirar la paja o la viga en el ojo ajeno.

Por eso importa que, para la preservación de la legitimidad de la entidad llamada a fiscalizar la administración de los fondos del fisco local, el contralor aclare, frente a un funcionario tan atípico como William Dau, si conserva la objetividad e independencia que la dignidad del cargo reclama.