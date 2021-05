Hizo bien el Concejo Distrital en no insistir en mantener la integridad del articulado del Acuerdo 063 por el cual se establecía un procedimiento para hacerle más que control político al trámite de las Asociaciones Público Privadas (APP) que pretenda suscribir el Distrito.

Con razón, el alcalde había objetado ese Acuerdo en consideración a que, por su redacción, podía entenderse que el Concejo interfería las potestades contractuales del Ejecutivo, en la medida que la Corporación procuraba autorizar o desautorizar al alcalde para la implementación de contratos de este tipo, al auto concederse la capacidad jurídica de analizar estas asociaciones para influir en la decisión de si son convenientes o no para la ciudad.

Por supuesto que radicar en cabeza de la entidad corporativa la potestad de formular esa clase de indicaciones que, siendo serios, supondrían necesariamente análisis técnicos, administrativos, económicos y jurídicos para señalarle a la Alcaldía cómo proceder en asuntos de contrataciones específicas, claramente excedía el fuero sustancialmente político y normativo del ente edilicio; por lo tanto, no era otra cosa distinta que la pretermisión de competencias que suponía una evidente coadministración en materia de contratación administrativa del Ejecutivo distrital, lo que no está permitido en la ley.

La objeción al Acuerdo 063 por parte de la Alcaldía se sustentó básicamente en que el control político general, que por norma superior está a cargo de la corporación, ya abarca todas las actuaciones de la administración, incluido lo contractual; así mismo, y lo más importante, que en esta específica materia priman las normas de carácter nacional, que reglamentan de manera integral las Asociaciones Público Privadas.

En efecto, la Ley 1508 de 2012 precisa el régimen jurídico de las APP como instrumentos que permiten la participación de capital privado para la ejecución de obras de interés general que no puede, no quiere o no sabe asumir un ente estatal, norma reglamentada por el Decreto 1467 para la estructuración y ejecución de este tipo de proyectos. Ni estas ni ninguna otra norma sugiere que asambleas o concejos tengan competencia para introducir nuevas etapas o trámites a los proyectos que se desarrollen a nivel regional o municipal.

El nuevo texto, que fue finalmente aprobado este viernes, refleja la aceptación parcial de las objeciones presentadas por el alcalde, pues de los siete artículos del Acuerdo original se pasa a solo dos, que contemplarían la obligatoriedad de la Alcaldía, de remitir la información al Concejo una vez se reciba una propuesta de APP, con el objeto de iniciar el control político a su cargo.

Como no queda un buen sabor en todo este asunto, conviene que la administración revise a fondo si el nuevo texto aún sigue siendo violatorio de normas superiores.