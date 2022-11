Contra algunas predicciones y no pocas peticiones de que se suspendieran las Fiestas, hoy saldrá el Bando, el evento que más pueblo congrega dentro de las celebraciones por el grito de la Independencia que sucedió en Getsemaní el 11 de noviembre de 1811.

El Bando es el encuentro más nuestro que hay y el que más despierta felicidad colectiva; allí se encuentran cartageneros y visitantes de todos los estratos sociales, géneros, etnias y creencias, unidos como un solo crisol para celebrar la vida y la libertad, a través de la belleza, el folclor, la irreverencia y la creatividad.

Se iniciará con la lectura del Bando por el alcalde, en directa remembranza de la forma como la autoridad, desde tiempos coloniales, anunciaba a los súbditos y, después, en la República, a los ciudadanos, los asuntos de interés general.

La razón por la que hoy se celebra el Bando está más que justificada; tiene que ver con aquel acto sublime que se recogió en la lectura del Acta de Independencia Absoluta de Cartagena, de la corona española, lo que abrió paso a la campaña heroica liderada por el libertador Simón Bolívar.

Por supuesto que los días que preceden no han sido fáciles. No solo las tribulaciones propinadas por la naturaleza, en una ciudad que no se ha preparado para adaptarse al cambio climático. También y, sobre todo, por la suma terrible de muertes y dolor, tantos de estos por sicariato, de lo que fue el más desgarrador de estas últimas semanas, la pérdida de la niña Alejandra Llorente en compañía de su padre Jaime Antonio Llorente Arcia.

Se entiende por qué muchos cartageneros por nacimiento o por adopción afirmaron que no había nada que celebrar. Pero, como el Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena de Indias nos lo ha hecho ver en su declaración de ayer, lo que celebramos por estos días es mucho más que la plataforma lúdica que nos mueve a pedir su cancelación o suspensión.

Las Fiestas de Independencia, al ser un patrimonio colectivo, propicia la cohesión social en una ciudad que tanto lo necesita. Sacarlas adelante con grandeza, decoro y sentido histórico contribuye a asumir con madurez el reto de disfrutar en común del espacio público, como un solo pueblo.

Si, como se dijo en otro momento, al Bando se va con ilusión, las expectativas solo se cumplen cuando la conducta de los ciudadanos está a la altura de la concordia y la decencia.

Están prohibidas, en consecuencia, expresiones de violencia, delictivas, de intolerancia, acoso o maltrato, y las prácticas agresivas, como el lanzamiento de elementos que tienen el potencial de dañar al prójimo y rebajar la calidad o la tranquilidad de la celebración.

Ante un tiempo tan complejo como el que nos está tocando vivir, pedir que disfrutemos en paz esta celebración, y que la defendamos como lo hicieron los nuestros aquel 11 de noviembre, es lo mínimo que toca.