El área metropolitana

Decíamos ayer que, estrenando alcalde y gobernador en Cartagena y Bolívar, tenía sentido preguntar qué posición asumirán los dos nuevos mandatarios frente a la educación superior en la región, singularmente la pública. Hoy cabe hacer esa pregunta en torno del aplazado proyecto de estructuración del Área Metropolitana que agrupe a varios de los municipios del norte de Bolívar, colindantes o cercanos a Cartagena de Indias.

De hecho, esta área en la práctica funciona con municipios cómo Turbaco, Arjona, Turbana y Marialabaja, por un lado, y Santa Rosa, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y San Estanislao de Kostka (Arenal), por el otro, siendo estos últimos de gran interés para el Departamento del Atlántico.

Durante años se han realizado diversos intentos por darle forma, pero han resultado fallidos.

El último impulso durante el pasado cuatrienio constitucional se dio con la intervención de la procuradora delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, quien citó a una jornada preventiva a los involucrados en la creación del Área Metropolitana que, en su momento, se aprobó (hace 22 años), estos fueron los alcaldes de Cartagena, Villanueva, Santa Rosa, San Estanislao de Kotska, Clemencia y Santa Catalina, y la Gobernación de Bolívar.

En esa ocasión estuvieron ausentes los alcaldes de Cartagena y Santa Catalina, sin que se llegara a ninguna conclusión favorable, con lo cual el objetivo de trazar una hoja de ruta para que se cumplan los tiempos estipulados en el marco legal para los procesos de consolidación de Áreas Metropolitanas volvió a frustrarse. Vale señalar que el ambiente de creación del Área se enturbió debido, entre otras razones, a los señalamientos realizados por el entonces alcalde William Dau en cuanto a que un tercero ejercía presión en los alcaldes para evitar que se creara el área.

Sin embargo, de la reunión surgieron preguntas que vale la pena tener en cuenta para las reuniones que, esperamos, se retomarán en este nuevo cuatrienio constitucional, con los nuevos alcaldes y el gobernador Yamil Arana.

Esos interrogantes no están dirigidos a que no se conforme el Área Metropolitana; es todo lo contrario: las inquietudes se formulan para que se tengan en cuenta en el momento de la actualización de sus estatutos en la medida que nadie discute, hasta donde sabemos, que el Área no solo es viable, sino que, mejor aún, es inevitable en tanto que, de hecho, ya existe, quedando por organizar su establecimiento en los términos de ley, para que cumpla sus provechosos propósitos.

Entre esos interrogantes están en cómo se hará para sostener el funcionamiento del Área Metropolitana, si el presupuesto de los municipios que la integrarán es exiguo; igualmente, no es posible concebir el Área sin Turbaco, Turbana y Arjona, municipios que hasta la fecha no han concurrido a la aprobación.