En las últimas horas de este 2021 tan dispar, tiene sentido revisar qué hicimos bien y qué pudo haber salido mejor a nivel general. Y ha sido dispar porque tuvimos extremos complejos, que pintaron tiempos que propusieron un futuro incierto, pero a su vez también trajo logros de los cuales tenemos que sentirnos satisfechos.

Del dolor, la frustración y el desconsuelo que infligió la peste en 2020, con familias que se desmembraron, empresas que clausuraron sus puertas y toda suerte de adversidades, este año que se va inició animoso con los primeros resultados de la tímida reactivación del último trimestre del año anterior.

Las vacunas y el fortalecimiento del sistema sanitario por cuenta de las inversiones que se hicieron en clínicas y hospitales devolvieron confianza para el retorno a prácticamente todas las actividades económicas y sociales, lo que supuso que se califique al 2021 como el año de la reactivación. Hay que abonarle al gobierno del presidente Iván Duque el acierto en las medidas de salud pública, el plan de vacunación y la sobriedad en el manejo de la economía, lo que junto al esfuerzo de empresarios, trabajadores formales e informales, profesionales, servidores públicos y en general, los hogares, permitió alcanzar los niveles precrisis en el tercer trimestre del año, que cierra con un crecimiento que pasará del 9 por ciento, impulsado principalmente por la inyección de recursos oficiales a la población y a las empresas, el consumo privado, los mejores precios de commodities como el petróleo y el café, o las remesas de divisas fuertes.

La cara menos positiva estuvo por los lados del empleo, que no alcanzó una dinámica similar al de la sorprendente recuperación económica. De la misma manera, la suma de los efectos de los bloqueos de mayo y la especulación derivada de ello por no pocos avivatos, o la escasez y el encarecimiento de insumos, materiales, equipos, repuestos y demás productos importados por cuenta de las dificultades en la logística internacional, así como el contrabando, la ilegalidad y la competencia desleal en determinados sectores económicos, sumaron para que no todo fuera positivo.

Otro elemento fue el político, del que se ha derivado una fuerte incertidumbre, originada en la ruidosa desconexión entre los intereses partidistas e ideológicos, frente a las enormes posibilidades del país, lo que suscitó la salida constante de capitales en busca de destinos que ofrecen estabilidad y respeto a la economía de libre mercado.

Pero hay que fijar la vista en el ciclo que viene. Y esto comienza por pasar la mejor última noche posible de este año de transición, que nos abre el paso al de salida del más duro periodo que hayamos vivido tantas generaciones. Aunque el periplo que hay que recorrer aún se muestra sinuoso, hay razones para esperar días mejores.

¡Feliz 2022 para nuestros lectores y sus amadas familias!