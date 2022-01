En agosto 7 de 2022 se posesionará el nuevo presidente de Colombia. A Iván Duque Márquez le quedan los siete meses más agitados de su mandato, pues deberá cerrar todos los ciclos de aquellos compromisos y proyectos que solo él sabe que son impostergables y que significan mucho para que, independientemente de lo que digan las encuestas, quede satisfecho con su gestión de gobierno.

Y no se puede decir que le tocará hacerlo con el sol a sus espaldas, como suele ocurrir con todos los mandatarios que tienen que sortear su periodo final en medio de elecciones a Congreso y Presidencia, pues a no dudarlo, salvo breves periodos, debió acostumbrarse a gobernar con los más bajos niveles de favorabilidad en las encuestas; sin embargo, mantuvo un sosiego admirable en la medida en que nada ha parecido perturbarle. Y aunque muchos hechos han terminado favoreciéndolo, no ha logrado que sus ejecutorias, que pueden contarse por muchas, sean valoradas positivamente por el pueblo.

Al afecto popular de poco ha valido que, por ejemplo, a las puertas de concluir su mandato, el país esté creciendo muy por encima del promedio mundial, o que se proyecte este 2022 como un año en el que mostrará que Colombia sigue siendo un país viable, con una capacidad de reactivación por encima de los grandes. Tampoco el fervor popular le favorece a pesar de haber logrado éxitos relevantes en varios de los programas de beneficio general, como el de vivienda de interés social, o los de transferencias de recursos a los más vulnerables, o en el programa de vacunación, recientemente calificado como uno de los seis más exitosos del orbe; o las sonadas capturas de jefes de clanes criminales de todos los pelambres, entre otros resultados.

Han pesado más sus ambivalencias en los temas de la ejecución de los acuerdos de paz con las Farc; o el manejo de los bloqueos de mayo pasado, del que una parte de la población calificó como débil y otra como desmedida; o los cándidos errores en nombramientos de personas que nunca debieron llegar a puestos que estaban por encima de sus perfiles; o los incontenidos atentados contra líderes sociales; o haber dejado copar los espacios que restituyó la guerrilla de las Farc por otras fuerzas violentas, sin la inmediata presencia del Estado; o la falta de reforma a la justicia, entre otros.

Aún existe la posibilidad de que haya un mayor reconocimiento a su gestión; pero eso dependerá de la manera como afronte los más importantes retos de lo que resta de su mandato, de entre los cuales están, concluir el plan de la vacunación completo para toda la población y generalizar las dosis de refuerzo; garantizar elecciones transparentes; multiplicar la efectividad de la lucha contra las bandas criminales, las disidencias y demás organizaciones violentas; proteger a los defensores de Derechos Humanos y profundizar los programas e incentivos para la creación de empleos.