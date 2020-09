La confirmación de la decisión de no celebrar matrimonio civil a dos parejas del mismo sexo por parte de un juez en Cartagena por razones de conciencia –ahora también por defectos probatorios formales–, coincidente con la nueva condena del Vaticano a la eutanasia y el suicidio asistido este martes –al que califica sin remilgos como un acto de homicidio que no admite discusión en ningún caso–, muestran que quedan personas e instituciones de alta connotación legal, social y cultural dispuestas a nadar contra corriente.

No pocos intelectuales han esperado de un papado como el de Francisco una ‘relajación doctrinal’ en temas neurálgicos, de esos que, teniendo connotaciones dogmáticas, son centrales en el debate ideológico, reafirmando con ello las distancias, aparentemente inalcanzables, entre fe y razón, como si estas fueran incompatibles.

Y por el lado de la ley y la jurisprudencia, cuando todos pensaban que debates relacionados con aquellos temas que los progresistas entienden asumidos plenamente por la sociedad como consecuencia natural de sentencias declarativas de nuevos derechos, estaban superados, surgen del mismo seno judicial posiciones rebeldes o contrarias, a pesar de la claridad de precedentes que señalan la obligatoriedad de asumir, por parte de todos los operadores judiciales, los proveídos que reconocen nuevos derechos –singularmente a minorías étnicas, de género o estirpe– que los creadores de vetustas leyes vigentes no consideraron ni previeron conforme con las circunstancias sociales o culturales que les correspondió vivir.

Las altas cortes tienen por sentado que esos pronunciamientos, que en su momento fueron revolucionarios, no admiten disidencias por parte de los funcionarios judiciales so riesgo de someterse a sanciones disciplinarias y penales... Entonces, ¿qué hay en la mente de un juez que se somete a semejante contingencia?; ¿o qué lleva a un papa calificado como liberal a radicalizar la posición vaticana frente a discusiones aparentemente superadas entre quienes ostentan los poderes económicos, mediáticos y políticos?

La respuesta pudiera ser simple: en temas de profundo calado personal difícilmente la amenaza de la sanción legal o el repudio de los cultores de ideologías en boga, los desencuentros racionales están lejos de haberse superado, pues siguen pesando las improntas de la educación familiar tradicional, la vivencia –incluso no deseada– de una experiencia sobrenatural, o la mera preservación de tradiciones fuertemente arraigadas en determinadas comunidades.

Quienes controlan los poderes de cualquier tipo no deben engañarse en que esas discusiones se sobreentienden superadas. Por el contrario, es sensato mantenerse abiertos a los temas que prefieren callar los que no quieren discutir por temor al descrédito o a la exclusión de oportunidades. El diálogo sobre esos tópicos, sin fanatismos o posiciones dogmáticas, no sólo es conveniente, sino inevitable.