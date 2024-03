Días de reflexión

Comienza hoy la centralidad de la celebración de la Semana Santa, que concluye con el Domingo de Resurrección, o Día de Pascua, cuyos orígenes se remontan al Concilio de Nicea, en el año 325, cuando se señaló como de observancia para el mundo cristiano.

Estas fechas, que prístinamente fueron dispuestas para la reflexión, hoy también son un paréntesis en el cual creyentes y no creyentes se vuelcan a vivir en familia y con los amigos momentos de solaz y disfrute. Pero también es tiempo de servicio; de hecho, es de la esencia de la tradición que se profundice no solo en la oración, sino en la limosna, esto es, en dar o, mejor, en darse. Procurar, en consecuencia, ayudar al prójimo un poco más allá de lo habitual es una característica de estas fechas memorables; por eso, todo aquel que pueda sacrificarse en algo o en aportar a la felicidad, la tranquilidad o el bienestar del otro, singularmente, del que más lo necesita, puede encontrar razones más que las meramente naturales para hacerlo.

Y esto cabe para los fieles o no de las confesiones religiosas basadas en el mensaje cristiano. La Semana Santa es, para buena parte de quienes la disfrutan, unos días dispuestos para vacacionar o descansar sin conexión con los sentimientos místicos o sobrenaturales. Pero sería carente de prudencia desconocer la dimensión inmaterial que estos días tienen aún para quienes no los viven desde la fe.

Pudiera ser un camino desaprovechado tomarse estos días sólo desde una perspectiva alejada de cualquier creencia, tornándolos como una fuente de excesos o de perturbación del significado que para otras personas tiene. Es claro que la Semana Santa es un fenómeno social que rebasa lo religioso; sin embargo, no debería convertirse en una excusa para desligarla totalmente de sus orígenes, al punto de sobrepasar los límites y abusar de horarios, música estridente o demás actos que perturben la tranquilidad ajena, riesgo que suele concretarse en las ciudades turísticas, como Cartagena.

Aunque la secularización, que puede ser una tendencia sostenida de estos tiempos en que la sacralidad se desvanece, la capacidad de preservar las creencias, ritos y costumbres recogidas en el núcleo familiar en un país como el nuestro, ha probado resistir a la avalancha inatajable de mensajes importados, ajenos a nuestras prácticas y usanzas.

La magia o encanto de estos días se da, no por la utilidad que se desprende del mayor consumo o la capacidad de disfrute de quienes optan por no quedarse en casa. Es, sustancialmente, por la base religiosa que le es propia que lo profano de las celebraciones no ha permitido que estas se conviertan en espectáculo y se mantengan como una fiesta con significado.

En suma, que estos días sean propicios para reencontrar las huellas de la fe, entre los creyentes, o para conectar con la espiritualidad, para quienes no lo son.