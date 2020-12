Que la justicia esté en manos de los jueces es lo natural; pero que las estrategias de salud pública de la Nación dependen del libérrimo criterio de un juez administrativo es un despropósito.

De manera que las decisiones sanitarias en materia de qué hacer para controlar la propagación del virus son tomadas por médicos y científicos de distintas especialidades, quienes además consultan lo que piensan los expertos de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con quienes comparten experiencias y conocimiento y, con base en esas deliberaciones, optan por las alternativas para enfrentar al virus nefando, tanto con medidas preventivas como curativas que sean aconsejables para cada nación en concreto, en determinado momento y conforme con sus reales posibilidades y capacidades.

Así venía pasando hasta cuando a un respetable juez citadino se le dio porque su experiencia como ciudadano y como abogado es superior a la de quienes dominan aquellas materias porque tienen las competencias profesionales, legales y reglamentarias para hacerlo en temas altamente sensibles, como los relativos al complejo manejo de la pandemia.

Hace pocas semanas el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que las pruebas, per se, no contribuyen a reducir el contagio cuando hay muchos casos activos de transmisión a nivel nacional. En tal tesis se apoyó, además, en las recomendaciones de organismos internacionales que señalan que los países no deben depender de las pruebas de laboratorio para los viajeros, porque son caras, difíciles de implementar, tienen un impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus, las limitaciones de las tecnologías actualmente disponibles, incluyendo las pruebas moleculares de PCR, que aplicadas en individuos asintomáticos pueden salir falsamente negativas y, por lo tanto, no aportan la información necesaria para el tamizaje de viajeros.

Pero al juez del caso le pareció que ninguna de esas previsiones de los expertos tiene sentido, razón por la que ordenó al Gobierno reactivar requisitos de ingreso al país, con lo cual las autoridades aeroportuarias y de salud deberán volver a exigir la prueba con el resultado negativo a quienes arriben por vía aérea, sean nacionales o extranjeros. Adicionalmente, deberán obligarlos a que se sometan a un aislamiento de catorce días en el lugar previsto con antelación por cada viajero.

Por supuesto que frente a temas de altísima especialización extrajurídica un juez difícilmente tiene la formación necesaria para decidir con acierto, por cuanto corre el riesgo de ingresar en terrenos que sobrepasan su campo de conocimiento.

Es hora de pensar que ciertas decisiones judiciales no pueden adoptarse de forma unipersonal.