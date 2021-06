El pasado 28 de mayo, al cumplirse un mes desde que se iniciaron las protestas, el Comité Nacional de Paro expidió un pronunciamiento por el cual condenó los hechos de violencia, sean quienes fueren sus autores; pero no fue suficiente.

En efecto, después de casi un mes de las más tensas situaciones de orden público, que han cobrado vidas, salud, bienes y convivencia en tantas ciudades y poblados con ocasión de los más cruentos bloqueos que recuerde nuestra historia reciente, dicho Comité persistió en mantenerlos, sosteniendo que “hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas”.

No tuvo en cuenta el Comité que los bloqueos de cualquier naturaleza constituyen conductas punibles claramente tipificadas en el Código Penal. Y si alguien tenía dudas de por qué son inadmisibles como formas de protesta, el decurso que los bloqueos tomaron, singularmente en el suroccidente de Colombia, no dejan ninguna duda de la peligrosidad y la capacidad de daño que tienen no solo a la economía, sino especialmente a la sana y pacífica convivencia.

El extremo al que pueden llegar algunos ciudadanos en situaciones desesperadas y los bloqueos, son factores que llevan a muchos individuos a niveles de exasperación irrefrenables, tienen el potencial de confrontar aún con violencia a las personas, porque los bloqueos coartan derechos ajenos; pero, cuando además ponen en riesgo la capacidad de proveer alimentos a las familias, los niveles de estrés perturban el sosiego y es cuando se desatan los más rudos sentimientos, incluidos los que están vinculados con el instinto de conservación.

Creer que un bloqueo que impide el libre acceso a alimentos, medicinas y otros bienes necesarios para la existencia de los ciudadanos no es afrentoso porque está dentro de los márgenes admisibles del ejercicio del derecho de protesta es, por decir algo apacible, una ingenuidad culpable. Con los bloqueos no hay tal cosa como “corredores humanitarios de abastecimiento”, pues no se trata, como lo han defendido desde el Comité, de una forma de protesta que no pone en riesgo la salubridad pública, el transporte y la soberanía alimentaria.

No tuvo en cuenta el Comité, al incluir los bloqueos dentro del diseño de la estrategia de protesta, el factor subjetivo, esto es, el que se refiere a lo que hay en el interior del hombre, y es claro que la ofensa que irrogan los bloqueos, incluso a quienes apoyan las manifestaciones pacíficas, que claramente somos las mayorías de este país, es muy superior a los beneficios que esa afrentosa herramienta le deja a los variados objetivos del paro nacional.

Por fin, ayer, voceros del Comité expresaron que se dio la orden de desescalonar los bloqueos en las vías que aún afectan a varias regiones del país, con lo cual se retomaron las reuniones con el Gobierno. Es de esperar que la directriz sea acogida en todo el territorio.