Decrecimiento

La ministra de Minas y Energía causó polémica hace algunas semanas por su propuesta a terceros países de decrecer económicamente. La tesis es que la reducción en la producción y, por ende, el consumo, contribuirían radicalmente a detener el calentamiento global.

Tal parece que por la pandemia y las aventuras del presidente Putin no habrá que esperar a que los países desarrollados atiendan la invitación de la ministra Irene Vélez.

Todo está indicando que vamos a decrecer, universalmente, y que contener la crisis económica es casi imposible.

La inatajable inflación, el encarecimiento del crédito bancario y del extra bancario, y la pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar nos pondrá en un 2023 muy doloroso. Los pobres serán más pobres y los pudientes tendrán dificultades para sacar más dinero del que se han llevado del país, debido al encarecimiento de los verdes.

Pero el mal es generalizado. La subida en las tasas de interés por la Reserva Federal (Fed) no solo frenará la economía estadounidense –que es lo que busca su banco central considerando que la inflación ya llegó a los niveles críticos de 1980–, sino que depreciará la mayoría de monedas extranjeras; pero pocas como a la nuestra que es, según algunos analistas, la que más se ha devaluado junto al rublo.

Algunos de nuestros analistas ya no hablan de la temida recesión; se atreven incluso a vaticinar una pesadilla peor: la estanflación. Y a este nivel de profundidad negativa podemos llegar si la Fed continúa su racha alcista, prefiriendo, entre recesión o inflación, controlar esta última a punta de incrementos en las tasas. Y cada fracción de punto que suba Jerome Powell supondrá para los países dependientes de importación de materias primas, como el nuestro, más pérdida de valor de la moneda nacional y empobrecimiento para sus ciudadanos, que ya no solo no podrán consumir por la indisposición de liquidez, sino que tendrán que ahorrar lo que puedan para sortear las necesidades más inmediatas.

Esa contención del gasto causará menos compra y, con ello, reducción en la producción y en la venta de bienes y servicios, con la consecuente pérdida de ingresos; y la parte más triste de esta historia: mayor desempleo; o lo que es lo mismo, decrecimiento.

Algunos expertos, como Paul Krugman, anotan que un ajuste excesivo de la Fed y de los demás bancos centrales, pueden acelerar la corrida de la economía mundial a una recesión innecesariamente dura. Tal vez esos comentarios llevaron al presidente Petro a sugerir que el Banco de la República no aumente las tasas. Infortunadamente lo hizo por un medio inadecuado, con lo cual contribuyó a acrecentar la incertidumbre y, con ello, la depreciación del peso.

No parece sensato que, a sabiendas de que vamos a entrar en la mala, se vaya a imponer una tributaria tan ‘tesa’. A menos que lo que se quiera es que el decrecimiento sea rápido e interno.