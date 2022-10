Debatir la tributaria

Este martes se conocieron, del proyecto de reforma tributaria, la ponencia negativa –del CD–, y la positiva de los congresistas de partidos que no se declararon en oposición. Corre la especie del supuesto deseo del Gobierno nacional de que se apruebe la ley a pupitrazo limpio. Si este rumor es cierto, sería un error.

En efecto, el ministro de Hacienda se tomó el trabajo de reunirse con distintos grupos de interés para escuchar a los sectores más representativos de la sociedad civil. Por lo mismo, lo mínimo que puede esperarse es que se dé también un amplio debate en el Congreso de la República, para que los congresistas jueguen el papel para el que han sido llamados, y que supone también de estos escuchar las distintas posiciones en torno de un texto que apenas fue revelado el martes.

Se entiende el afán de que se apruebe la reforma tributaria. El Gobierno lo ve como esencial, pues tiene íntima relación con la promesa de campaña del Pacto Histórico de lograr una tributaria que les “quite más a los ricos”, y buena parte de las energías de estas primeras semanas se han centrado en ello.

Pero no es necesario correr con la que es, para la administración Petro, la más importante de las herramientas jurídicas para obtener de los contribuyentes más recursos. Y no es necesario correr por dos razones evidentes: una, porque se trata de la discusión de un proyecto que impactará rotundamente al país económico en un momento que no estaba en la mente de los entonces candidatos a la Presidencia de la República; y otra, porque aún faltan más de dos meses de legislatura, con lo cual no hay que correr con un proyecto tan sensible, el cual será presentado formalmente hoy para su discusión. Y es inconveniente que se apruebe a pupitrazo, pues debe dársele el margen de discusión a razones de fondo que ameritan una segunda revisión intelectual y dialéctica.

Cuando los líderes del actual Gobierno prometieron expedir una reforma tributaria para que entrara en vigencia en 2023, no sospechaban cuál sería el panorama real del actual momento histórico. No sabían, por ejemplo, que justo ahora acabamos de conocer que la inflación ya llegó a su máximo desde enero de 1999, sobre el corte de aquel 1998 en el que padecimos la gran depresión económica, en la que jugaron papeles relevantes el incremento del endeudamiento y tasas de interés por las nubes, que es lo mismo que estamos viviendo hoy, pero con más problemas que en aquel momento no existían, como la guerra en Europa y la ralentización de la logística internacional.

¿Es el momento adecuado para una tributaria que, para varios sectores económicos, es infernal? ¿Por qué no admitir que, ante semejante panorama, la consecuencia natural, como en 1999, será más desempleo, fuga de capitales, desinversiones, más inflación, devaluación de la moneda y menor recaudo tributario?

Pero hay mucho más en juego; amerita continuar con el tema.